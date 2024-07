La creatività senza limiti di Andrea Castrignano tra beauty e design

Le Home Fragrances “I colori d’ambiente” e i complementi d’arredo Pop Therapy sono il simbolo della creatività senza limiti dell’eclettico interior designer milanese Andrea Castrignano. Le sue molteplici idee e intuizioni incontrano le esigenze dei consumatori con proposte innovative e all’avanguardia.

Come accadde negli anni ’50 e ’60, grazie alla Pop Art e artisti iconici come Andy Warhol e Roy Lichtenstein che hanno trasformato elementi della cultura commerciale in opere d’arte, utilizzando colori vivaci e tecniche innovative, oggi Andrea Castrignano e Andrea Pisano omaggiano alcune personalità del mondo dello spettacolo e dell’arte giocando con colori vibranti e contrastanti, sovrapponendo tonalità audaci e innaturali che enfatizzano l’artificialità dell’immagine.

Tutta la creatività dell’interior designer milanese si ritrova soprattutto nel progetto dei coffee table, sintesi di “3 prodotti in 1”: top e gambe dei tavolini infatti si uniscono tramite un meccanismo magnetico, in questo modo staccando il piano d’appoggio, questo lo si può utilizzare come vassoio o come elemento decorativo da attaccare alla parete. La struttura è disponibile in due varianti, in metallo e in legno, dando la possibilità al consumatore di creare un prodotto diverso e nuovo a seconda dei gusti e del momento.

E per un’esperienza di puro relax Andrea Castrignano propone l’esclusività delle sue fragranze anche per l’ambiente bagno. Il nuovo termoarredo Hot Pop, prodotto in collaborazione con Deltacalor, è dotato di uno speciale contenitore magnetico che può accogliere al suo interno la fragranza.

Per il mondo del beauty, Andrea Castrignano ha elaborato con il naso Rosa Vaia le home fragrances “I colori d’ambiente”, quattro fragranze per l’interior ispirate a quattro suoi colori iconici –Laguna, Army, Balena e Petrol – dove ogni ambiente diventa un luogo dove vivere esperienze sensoriali ed emozioni uniche. Ogni essenza ha il potere di evocare ricordi, suscitare percezioni e influenzare l’umore.

Attraverso una sapiente combinazione di essenze, è possibile creare ambienti che accolgono, rilassano o rinvigoriscono, rendendo ogni spazio un luogo dove le emozioni prendono vita.

Ogni fragranza ha una precisa ispirazione, collegata al colore principale e alle sue relative nuances e sfaccettature:

Laguna con note acquatiche e salate, con accenti ozonati, sentori muschiati di alghe e note fresche di menta e rosmarino

con note oceaniche arricchite da patchouli, fava tonka, geranio, cardamomo e pepe rosa Army con toni di tè verde, vetiver, sandalo, ginepro con una base calda di ambra e sandalo e con un cuore floreale che illumina la composizione rendendola più sfaccettata

Le fragranze, proposte con un flacone dal look retrò-chic, vengono presentate nel formato 100ml spray o nei formati diffusore da 500ml e 700 ml.