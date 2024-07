L’estate de Il Giardino Grande coinvolge tutti i sensi

È un’estate che accarezza i 5 sensi quella de Il Giardino Grande, elegante dimora storica immersa nella campagna di Parabita (Le), nell’entroterra salentino, a pochi chilometri dalle meravigliose spiagge e dal centro storico di Gallipoli. In questa esclusiva oasi di pace, dove la storia vive in sintonia col presente e l’antico si fonde col moderno, le calde giornate estive sono scandite dal silenzio del vento e dal frinìo delle cicale e invitano ad oziare nei tanti angoli tranquilli della masseria, tra stanze eleganti, nobili cortili, terrazzi affacciati sui giardini, al fresco sotto gli ulivi o a bordo piscina.

La cornice perfetta per esperienze che accarezzano i sensi, ricordi di un’estate unica e indimenticabile.

“Five Senses Experience” è infatti il percorso che Il Giardino Grande offre ai suoi ospiti, con un ventaglio di scelte, tra laboratori, degustazioni, escursioni, suoni e massaggi, che appagano lo spirito, il corpo e il palato.

TATTO

. Cooking class alla scoperta dei sapori del Salento, dalla pasta fresca (orecchiette, maritati, cavatelli, sagne ncannulate) alle altre ricette tradizionali, per ritrovarsi con le “mani in pasta” e imparare i segreti di questa gustosa cucina.

. Laboratorio di ceramica e candele, per dar sfogo alla propria creatività creando piccoli vasi portacandele da portare a casa come ricordo del proprio soggiorno.

GUSTO

. Wine tasting all’ombra degli ulivi: degustazione di vini locali con un esperto sommelier che in un’atmosfera rilassata e unica introduce alla produzione vinicola del territorio.

. Lezione di mixology: con il bartender “di casa” un percorso per imparare i segreti di questa arte e creare il proprio drink usando ingredienti e erbe locali.

OLFATTO

. Crea il tuo profumo: un viaggio di memorie olfattive che racchiudono le emozioni, la storia e le essenze de Il Giardino Grande. Sotto la guida esperta di un Maître Parfumeur ci si lascia guidare in un percorso sensoriale tra fragranze e olii essenziali fino alla creazione del proprio profumo.

VISTA

. Escursioni in barca: il modo migliore per scoprire e ammirare la costa salentina. Si può scegliere un giro in barca a vela o su un elegante gozzo vintage tra le calette di Santa Maria di Leuca o le baie di Gallipoli per poi concludere la giornata con un ottimo aperitivo a bordo. Per esplorare invece l’entroterra salentino, Il Giardino Grande organizza tour in bici ed escursioni con guida tra i colori e i suoni della campagna intorno a Parabita, alla scoperta di villaggi, grotte, cappelle votive che, anche attraverso gli incontri con la gente del luogo, trasmettono la vera essenza della Puglia.

Nel centro storico di Parabita ha appena inaugurato “Votiva”, un progetto che si propone di trasformare le storiche edicole votive del paese in una collezione di opere site-specific realizzate dai protagonisti della scena artistica contemporanea, tra cui Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, il collettivo Claire Fontaine. Il percorso espositivo presenta 16 opere d’arte collocate all’interno di antiche postazioni di preghiera e devozione valorizzando così il patrimonio culturale di Parabita.

UDITO

. Il suono del tramonto, del vento, del silenzio: qui non può essere altrimenti. Quando scende la sera e il cielo si tinge di rosso è ora di godersi l’atmosfera magica e ovattata degli eleganti spazi esterni della dimora con un concerto privato sulla pedana in giardino o una cena intima ed esclusiva a lume di candela con la persona del cuore. E restare ammaliati dalla bellezza unica di questo luogo incantato.

Massaggio signature 5 Sensi

Per una full experience estiva non poteva mancare il massaggio ispirato ai 5 sensi. Un trattamento personalizzato studiato per sfruttare il potere curativo della digitopressione e della riflessologia. Questa tecnica terapeutica, praticata da un’esperta naturopata, armonizza l’energia del corpo applicando una leggera pressione su punti specifici dei piedi e lungo la schiena, andando a stimolare tutti i 5 sensi. Un massaggio rigenerante che elimina lo stress, migliora la circolazione, favorisce il flusso di energia in tutto il corpo e stimola il rilascio di endorfine regalando un profondo senso di benessere.