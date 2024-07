Anelli con pietre: 5 modelli per tutte le esigenze

Il mondo degli anelli è vastissimo. Questi piccoli monili, dalla storia antichissima, sanno infatti da sempre fare la differenza e donare carattere a qualsiasi look, e sanno perfettamente raccontare una storia e dire qualcosa in più su chi li indossa.

Tra gli anelli da donna più amati troviamo quelli con le pietre preziose, che a loro volta sono disponibili in modelli differenti.

Quali anelli con pietre scegliere

Moltissimi sono i brand e altrettanti i modelli disponibili; il marchio danese Pandora, ad esempio, ne realizza per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Gli anelli da donna con pietra non sono tutti uguali e questo non solo perché una pietra è inevitabilmente diversa da un’altra dal punto di vista estetico; nella scelta del gioiello, infatti, entrano in gioco diversi fattori, come:

lo stile e i valori della persona che lo indosserà;

il significato che ogni pietra possiede.

Ma non solo. Anche il modello dell’anello può essere indirizzato a un certo tipo di donna piuttosto che a un’altra, e conoscere le differenze può essere essenziale per fare la scelta giusta.

Vediamo quindi 5 dei modelli tra i quali optare.

1. Anelli a fascia

Gli anelli a fascia sono caratterizzati, come suggerisce il nome, da una fascia più o meno larga, che può essere impreziosita da pietre preziose e diamantini lungo tutta la sua circonferenza o solo in una sua parte. Non è raro trovare questo tipo di anelli anche con la doppia fascia, decorata l’una in maniera diversa rispetto all’altra. In genere, questo gioiello è perfetto per donne che vogliono esprimere eleganza e personalità, e sottolineare il proprio successo.

2. Anelli con punto luce

I punti luce sono anelli contraddistinti da un’unica pietra preziosa centrale, che può presentarsi nei tagli più disparati. Il design è minimalista ed elegante, con la pietra che cattura e riflette la luce, creando un effetto luminoso. Chi è il destinatario in questo caso? Spesso una donna che ama la raffinatezza e la semplicità senza troppi eccessi, e che vuole indossare un anello che si adatti bene a occasioni formali e informali.

3. Anelli con solitario

Gli anelli con solitario puntano i riflettori interamente sulla singola pietra preziosa centrale, spesso un diamante. Questo tipo di anello è un classico per le proposte di matrimonio, ma è adatto anche per altre occasioni. In genere è il gioiello più regalato a mogli o fidanzate come segno di amore e fedeltà, ed è molto apprezzato anche da chi crede nel romanticismo e ama uno stile classico e intramontabile.

4. Anelli con perle

Gli anelli con perle sono caratterizzati da una o più perle incastonate. Parliamo di un grande evergreen della gioielleria, dove la protagonista indiscussa è la perla bianca, simbolo di eleganza e raffinatezza. Questo gioiello è amato da tutte, ma è indossato per lo più da chi ha un debole per l’eleganza tradizionale e senza tempo o per lo stile retrò. Sono anche perfetti da regalare a donne più mature e sofisticate.

5. Anelli con rilievo

Gli anelli con rilievo, infine, sono forse i più comuni visto che sono molto versatili e stanno bene a donne di tutte le età, senza mai risultare fuori luogo. Si tratta di gioiello con dettagli che possono includere motivi floreali o geometrici, o soggetti come astri e cuori. Sono ottimi per chi ama il design artistico e dettagliato, e per donne con un estro creativo che cercano gioielli unici adatti da indossare per tutte le occasioni.