Con nuovo look & feel: AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld

AQUA DOME è la punta di diamante della Ötztal nell’estate 2024. Il lussuoso resort termale è considerato la struttura più eccellente e architettonicamente emozionante della regione alpina, e non solo dopo la recente ristrutturazione dell’hotel 4 stelle superior.

Volate in alto, tra 250 cime di tremila metri e la potenza elementare dell’acqua termale proveniente da 1865 metri di profondità, nell’acqua fresca dei laghi di montagna e in quella calda delle terme. Ma anche durante le escursioni a piedi e in (e-)bike con l’enorme parco bici interno.

E nella “World’s Best Mineral & Hot Spring Spa”, quando il tempo atmosferico non è dei migliori. Una vacanza estiva all’AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld mette di buon umore corpo e anima: Lift Your Spirit. Per esempio, galleggiando a cielo aperto nelle straordinarie “vasche galleggianti”, con lo sfondo della Ötztal in vista. L’elegante e moderno resort termale delle Alpi, con la più grande area benessere del Tirolo, non solo dispone di 65.000 m2 di spazio netto per un’infinita libertà individuale, ma anche di spazio sufficiente per il mondo acquatico separato per famiglie “Alpen Arche Noah”. Ci sono anche offerte speciali per persone attive e famiglie, per chi vuole rilassarsi e per i fanatici della montagna.

L’AQUA DOME si ispira alla natura della Ötztal. Non solo nel premiato SPA 3000, ma anche nelle aree ristorante appena ristrutturate e ampliate, nonché nella hall d’ingresso ripensata con bar e sala camino nell’hotel a 4 stelle superior. L’investimento per la ristrutturazione ha voluto sottolineare quanto sia piacevole questa esperienza contemporanea, poiché la visione dei proprietari punta alla massima qualità. Si vuole trasmettere la sensazione di soggiornare nel cuore delle Alpi, ma allo stesso tempo offrire ispirazioni moderne.

La vista dall’esterno dai cinque diversi settori del ristorante sulla montagna alpina è senza eguali, ogni scenario è stato progettato in modo diverso in termini di colori e materiali. Inoltre, gli interni moderni e di design contribuiscono a creare un’impressione complessiva veramente cosmopolita. Un elemento distintivo nella hall è, ad esempio, il nuovo bar con il soffitto a specchio.

Il suggerimento: lo staff del bar, appassionato e competente, ha selezionato oltre 100 tipi di gin che porteranno anche i conoscitori in nuovi mondi di piacere. Accompagnati da eventi musicali durante le serate.

In estate si apre anche il nuovo giardino del ristorante con i suoi sontuosi barbecue. La cucina dell’AQUA DOME reinventa in modo sorprendente ricette tradizionali e specialità tipiche, ingredienti e metodi di produzione delle Alpi. Uno scambio culturale culinario, emozionante anche per i gourmet. Attraversate ponti sospesi, pascoli alpini e profumati prati fioriti.

Circondato da vette imponenti, l’AQUA DOME è uno dei migliori luoghi per il benessere e il relax, con la sua vasta gamma di bagni termali e saune e molti trattamenti firmati “thermal deep”. E la Spa 3000 privata con molti trattamenti termali regionali per gli ospiti dell’hotel 4 stelle superior. Il tocco speciale è dato dall’acqua termale proveniente da 1865 metri di profondità in 12 piscine interne ed esterne. Ma anche le famiglie con bambini vengono accolte, senza disturbare chi è alla ricerca di pace e tranquillità.

Con tanta azione nel mondo acquatico separato “Alpen Arche Noah”, compreso un parco divertimenti acquatico sul ponte di una nave. Molto apprezzato: lo scivolo a imbuto. Anche i bambini più piccoli possono scoprire l’acqua della piscina per bambini, calda e poco profonda. All’esterno c’è anche un’area separata con una piscina all’aperto dove i bambini possono giocare, nuotare, sguazzare e divertirsi.