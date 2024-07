Orologi Zenith: storia e modelli iconici di un marchio prestigioso

Zenith, fondata nel 1865 da Georges Favre-Jacot, è una delle marche più prestigiose dell’orologeria svizzera. Sin dall’inizio, Favre-Jacot aveva bene in mente quale fosse la sua ambizione: dare vita a un orologio preciso e affidabile, come nessun altro prima. E, poco più che ventenne, ci riuscì.

Il segreto del suo successo? Il suo approccio che, fin da subito, si mostrò del tutto nuovo per l’epoca, a dir poco rivoluzionario, un modo di intendere l’arte orologiera che lo portò a riunire tutti gli artigiani interessati alla produzione in un unico posto, creando una tra le prime vere manifatture, interamente in-house.

La storia di Zenith e del suo leggendario movimento El Primero

Zenith ha mantenuto la sua brand reputation per oltre un secolo e mezzo, conquistando una serie di premi per l’accuratezza dei suoi cronometri.

Tra gli orologi Zenith più blasonati troviamo quelli caratterizzati dal leggendario movimento El Primero, presentato negli anni Sessanta. Si trattava allora di qualcosa di mai visto prima, del primo cronografo automatico con una frequenza di 36.000 alternanze all’ora, un movimento che consentiva una precisione inedita e di misurare i tempi fino a un decimo di secondo.

Nonostante la crisi del settore degli anni Settanta e le nuove introduzioni nel mercato dei decenni successivi, El Primero e il marchio Zenith in generale hanno rafforzato la loro posizione imponendosi come prodotti d’eccellenza dell’orologeria di lusso. El Primero, inoltre, è stato utilizzato anche in molti modelli iconici, ad affermare ancora una volta la sua eccellenza.

Orologi Zenith: i modelli che hanno segnato la storia

Tra i modelli più emblematici e iconici di orologi Zenith, troviamo il Chronomaster, il Defy e il Pilot. Ogni linea ha le sue caratteristiche distintive, ma tutte superano a pieni voti i test relativi all’attenzione ai dettagli e alla qualità senza compromessi tipica del marchio.

Zenith Chronomaster

Chronomaster è il degno erede di El Primero. Alla precisione del cronografo aggiunge la data e la riserva di ricarica. Si tratta di un modello che ha contribuito a consolidare la reputazione di Zenith, mettendo sul mercato orologi dalle diverse versioni e dallo stile più sportivo.

Zenith Defy

La linea Defy rappresenta l’innovazione e la sperimentazione. Con movimenti all’avanguardia e design futuristici, i modelli Defy sono perfetti per chi desidera qualcosa di esclusivo.

Il Defy Lab, con il suo movimento oscillatore monoblocco, ha dato un’ulteriore spinta alla tecnologia orologiera, riducendo drasticamente l’attrito e migliorando la precisione.

Zenith Pilot

I modelli Pilot rendono omaggio all’aviazione, un settore con cui Zenith ha una lunga storia. Con grandi quadranti e numeri luminescenti, questi orologi sono pensati per essere facilmente leggibili anche in condizioni difficili.

Un’innovazione in continua evoluzione

La lungimiranza e la ricerca di Zenith per creare orologi sempre più d’eccellenza non si è mai fermata. La recente introduzione del movimento El Primero 21, che misura i tempi con una precisione di un centesimo di secondo, è la dimostrazione che la manifattura continua a spingere oltre i confini del progresso, per migliorare sempre più.