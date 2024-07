ICONS TO GO il nuovo must have da viaggio di Laneige

Il Nuovo Kit Icons to Go by Laneige è tutto ciò di cui si ha bisogno per mantenere il naturale splendore della pelle, mentre ci si gode una breve fuga fuori città o una meritata vacanza. È la dose essenziale di coccole da portare sempre con sé, dal toner all’idratante alle maschere notturne per la pelle e le labbra.

Il kit comprende:

Cream Skin Cerapeptide™ Toner & Moisturizer (15ml)

(15ml) Water Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer (20ml)

(20ml) Water Sleeping Mask Probiotics (10ml)

(10ml) Lip Sleeping Mask (3g) ai frutti rossi

Il primo step della tua skincare routine da viaggio è il Cream Skin Cerapeptide™ Toner & Moisturizer, il tonico idratante 2-in-1 per preparare e idratare intensamente la pelle grazie a ceramidi e peptidi. Per un’idratazione intensa giorno e notte, poi, la Water Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer è l’ideale: un boost idratante ultra-efficace arricchito con il potente acido ialuronico blu.

E per la sera l’Icons to Go kit prevede la Water Sleeping Mask Probiotics, la maschera viso notturna formulata con un complesso derivato da probiotici e squalane che rafforza la barriera cutanea illuminando anche la pelle più stanca. E infine, il tocco finale: la Lip Sleeping Mask ai frutti rossi, il bestseller di Laneige. Una maschera labbra notturna ricca di antiossidanti, vitamina C e olio di cocco che ti aiuta ad esfoliare delicatamente e idratare le labbra per avere labbra morbide al risveglio.