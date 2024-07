La nuova linea Aveda be curly advanced per la cura di capelli mossi e ricci

È arrivata una novità straordinaria in casa Aveda (pioniere della cura dei capelli ad alte prestazioni e a base vegetale), un cambiamento che rivoluzionerà il modo in cui concepiamo e ci prendiamo cura dei capelli ricci e texturizzati. Si tratta della nuova linea Aveda be curly advanced, un trattamento innovativo appositamente formulato per i capelli mossi, ricci e molto ricci. Questa linea rappresenta non solo una soluzione per la gestione dei ricci, ma anche un omaggio alla bellezza naturale dei capelli texturizzati.

Aveda be curly advanced comprende sette prodotti appositamente studiati per detergere, condizionare, definire e acconciare i capelli ricci, offrendo regimi multi-benefici personalizzabili in base alle esigenze individuali.

Be curly advanced è stato sviluppato per fornire soluzioni efficaci, a base di ingredienti vegetali, in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ricci, boccoli e onde. Queste nuove formule, prive di silicone, sono state create per ottenere la massima efficacia: ogni prodotto è stato testato clinicamente su tutti gli indicatori chiave della performance dei ricci – protezione dall’effetto crespo, idratazione, forza, lucentezza e definizione – per offrire risultati trasformativi senza compromessi.