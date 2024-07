La collezione di orologi Saint Tropez Alviero Martini 1A Classe

La frizzante e mondana Saint Tropez suggerisce ad Alviero Martini 1A Classe lo spunto creativo per la realizzazione di una collezione di orologi dal fascino vivace. Tre segnatempo che incarnano al meglio lo spirito festaiolo e brioso della località francese amata dal jet set internazionale.

Da sempre Alviero Martini 1A Classe dedica a luoghi meravigliosi le proprie collezioni. In quest’occasione il brand è stato conquistato dal fascino retrò del centro storico di Saint Tropez che si racconta con il suo spirito moderno e glamour, fatto di yacht, luci e locali caleidoscopici. Il clima di esclusività è tinto di colori pastello che si fondono con le tonalità del mare, in un’atmosfera sempre di estate senza fine.

Gli orologi della linea Saint Tropez presentano una cassa tonda di 40 mm di diametro in silicone. Giocosa e moderna racchiude un quadrante delineato da un doppio inserto metallico circolare, che incornicia un pattern matelassé formato dal monogramma 1C. Ripetuto in corrispondenza delle ore dodici, diventa un indice, accompagnato a ore tre, sei e nove da piccole borchie metalliche. Il logo lettering 1A Classe campeggia a ore 12. Il Movimento è al quarzo.

La collezione di orologi Saint Tropez di Alviero Martini 1A Classe esprime originalità e vivacità in differenti sfumature. I segnatempo presentano un cinturino integrato in silicone soft declinato in diversi colori e decorato dall’iconica stampa Geo Map che valorizza il profilo della penisola italiana. Elegante in total white con dettagli IP rose gold, estivo in rosa con dettagli IP gold e alla moda nella variante con effetto tie & die e finiture IP rose gold.