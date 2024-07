La nuova bedroom Atelier by Turri firmata da Matteo Nunziati

Sono i dettagli sartoriali che definiscono la nuova camera da letto Atelier, disegnata da Matteo Nunziati per Turri. Ispirati agli atelier dell’alta moda, sono questi particolari che svelano l’artigianalità e il saper fare di Turri.

Al centro del viaggio nell’eccellenza proposto da Nunziati, il letto Atelier rimane il fulcro. Con un design contemporaneo che racconta la cultura della bellezza italiana, il sottile giroletto rivestito in pelle sembra quasi sospeso da terra grazie ai piedini a scomparsa. Nella sua leggerezza mostra tutta l’eleganza di un prodotto tailor-made.

La testiera, completamente imbottita, mostra il rivestimento in pelle sull’esterno, impreziosito dall’applicazione di eleganti fibbie anch’esse in pelle. All’interno, il tessuto selezionato è stato attentamente scelto per creare un contrasto materico e tattile, aggiungendo ulteriore richiamo visivo e sensoriale all’insieme.

Le fibbie in pelle diventano uno degli elementi iconici dell’intero progetto Atelier che, oltre alla zona notte, coinvolge anche la zona living e quella dining, creando un’esperienza di stile e coesione in tutta la casa.

L’attenzione per i dettagli si ritrova anche nei comodini Atelier posizionati ai lati del letto come eleganti supporti che completano l’angolo relax. Nella loro impeccabile fusione di forme e materiali mostrano il contrasto tra la morbida pelle esterna e il caldo legno di noce utilizzato per il top superiore e per gli interni.

Insieme ai comodini che caratterizzano questo luogo calmo e intimo, dove il riposo diventa protagonista, anche il comò segue la stessa linea di design sofisticato. La sua struttura in legno di noce si integra perfettamente con il rivestimento in pelle ospitando i cassetti, che offrono spazio per organizzare con ordine gli effetti personali, e il vano a giorno, che fornisce un’esposizione equilibrata per oggetti da avere sempre a portata di mano.

Nella zona bedroom disegnata Atelier, tra morbide lenzuola e cuscini soffici, ci si abbandona al sonno, lontani dalle distrazioni del mondo esterno.

La cura e l’eccellenza nelle finiture si fanno portatori di un gentle decor che riesce ad interpretare l’unicità dei suoi clienti e al contempo connotare la produzione dell’azienda, rendendola immediatamente riconoscibile.