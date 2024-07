Skin Booster di Masqmai, essenziali elisir per una skin tailored

Ogni pelle ha le sue criticità e i suoi punti di forza, riconoscerne i limiti è sicuramente il primo step per poter trovare la skincare che risponda perfettamente alle singole necessità. Spesso i prodotti in commercio sono “clusterizzati”, pensati quindi per sopperire alle richieste più diffuse, ma alcune problematiche si manifestano solo sporadicamente oppure sono meno invasive ed è sufficiente un piccolo aiuto saltuario per risolverle. Gli Skin Booster di Masqmai sono dei perfetti alleati per questo scopo e i plus nel loro utilizzo sono molteplici: possono essere utilizzati da soli, tra uno step e l’altro della normale skin care routine, oppure miscelati alle creme idratanti, per amplificare i risultati; sono ideali per creare una cura della pelle tailored sulle singole necessità della cute.

La linea è composta da:

Calming Booster

Progettato specificamente per la pelle sensibile, il Calming Booster idrata, lenisce e protegge la pelle dai fattori esterni che causano irritazione, come l’inquinamento o gli improvvisi cambiamenti di temperatura.

La sua formula delicata e leggera per la pelle sensibile combina ingredienti altamente efficaci per migliorare l’idratazione e riparare la barriera cutanea.

New Skin Booster

New Skin Booster rigenera, ripara e trasforma la pelle grazie alla sua formula arricchita con cellule staminali di rosa alpina e mela.

Oil-Control Booster

È la soluzione perfetta per la pelle grassa o a tendenza acneica. La combinazione di Niacinamide e Acido Azelaico ne fanno un concentrato altamente efficace per: controllare l’olio in eccesso; minimizzare e trattare le macchie della pelle e i brufoli; migliorare l’aspetto dei pori.

Il risultato è una pelle senza imperfezioni, con un tono uniforme e una texture migliorata.

Radiance Booster

Nutre e illumina la pelle spenta e secca. È un concentrato al 100% naturale di olio di argan puro che nutre intensamente, ripara e illumina la pelle.

Dopo l’uso di Radiance Booster la vostra pelle avrà un aspetto più luminoso, pelle nutrita e rinnovata e meno irritata.