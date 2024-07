Il lino e il lino misto seta, le proposte di Malo Cashmere per lui e per lei

Il lino è un grande classico del guardaroba estivo. Tessuto antichissimo, il lino è una fibra naturale, fresca e leggera. Presenta una trama non troppo stretta che lo rende traspirante ed è anallergico quindi perfetto per l’estate perché può stare a contatto con la pelle senza irritarla. Inoltre, è 100% sostenibile, biodegradabile e riciclabile.

Quello selezionato con cura da Malo per la realizzazione dei suoi capi dalle forme fluide e dallo stile senza tempo è uno dei migliori. Malo ripone infatti la massima attenzione nella scelta di tutte le materie prime impiegate, rendendo il brand una vera eccellenza, non solo nel cashmere. Il lino scelto da Malo è fine, leggero, elegante e confortevole, bello alla vista e al tatto, prodotto con filati di elevata qualità e di assoluto pregio. La fibra ricavata dalla lavorazione della pianta di lino ha lunghezze diverse. Malo seleziona esclusivamente le fibre più lunghe, poiché permettono la lavorazione di tessuti più pregiati.

Tra le proposte in puro lino di Malo ci sono i capi uomo: dalle t-shirt alle polo, dal completo giacca e pantalone, dai bermuda alle camicie classiche a quelle con collo alla coreana. In particolare, nelle camicie, oltre al filato anche i dettagli fanno la differenza, come i bottoni di madreperla e la tintura artigianale per un effetto più “old” e polveroso.

Sempre in puro lino, le stole unisex e il vestito chemisier da donna, elegante e sofisticato.

Malo propone anche un blend di grande ricercatezza per i capi femminili: lino e seta gelso. La seta gelso ha una tradizione millenaria, nei territori del lontano Oriente, dove gli agricoltori locali coltivano alberi di gelso e raccolgono le foglie affinché i bachi da seta si nutrano. La seta di gelso è la seta più pregiata disponibile in commercio ed è tra le più belle al mondo. Di colore bianco puro e composta da singole fibre lunghe, la seta di gelso è la più raffinata tra tutte le sete. Oltre che estremamente lussuosa è anche ipoallergenica. Contiene infatti una proteina naturale chiamata sericina che riduce la possibilità di reazione allergica.

Nel prezioso blend lino e seta Malo popone: il cardigan lungo da abbinare all’abito con scollo all’americana, la gonna lunga da abbinare alla maglia con scollo a V.

I capi in lino e lino e seta fanno parte di “Le Club Malo”, la collezione PE24 di Malo.