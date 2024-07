Armonia e contrasto nel Black&White firmato Noctis

L’intramontabile black&white continua a distinguersi nel panorama del design e della moda come una scelta audace e senza tempo. Questa suggestiva dualità è ammirata per la sua capacità di creare suggestivi giochi di luci e ombre, conferendo agli ambienti una profondità magnetica. Noctis – realtà che vanta una straordinaria expertise nell’ambito dei letti tessili 100%a Made in Italy – grazie alla sua capacità di fondere armoniosamente estetica e funzionalità, offre modelli che interpretano magistralmente le diverse sfumature di questo intrigante binomio.

Il nuovo Birdland nella variante Inspiration Black&White mixa con rigoroso dinamismo linee, forme e trame, dando vita a inedite prospettive geometriche. Icona di stile per eccellenza, questo letto si caratterizza per la peculiare testata composta da sei morbidi cuscini rimovibili. Giocando con il verso e la posizione di ogni cuscino, Birdland si trasforma in un letto versatile, in grado di esprimere a pieno la personalità dei diversi ambienti in cui si trova.

Noah si distingue per la sapiente fusione di comfort e raffinatezza, con una meticolosa attenzione al dettaglio che ne esalta la personalità. Completamente sfoderabile, è dotato di due cuscini reclinabili che costituiscono la testata. Le linee sinuose delle forme e l’incantevole morbidezza dell’imbottitura armonizzano il riposo con l’estetica.

Hug 01 Round si caratterizza per le estremità della testiera leggermente arcuate, a creare piacevoli rotondità. I due morbidi cuscini circolari, rimuovibili e sfoderabili, sono l’elemento caratteristico e funzionale di questa soluzione. Realizzati in schiumato ad alta densità e rivestiti con tessuto abbinato al giroletto, valorizzano il pannello della testata in legno. Il letto include i pratici tavolini laterali.

SO Pop: con cuscini realizzati in schiumato ad iniezione, la versione Pop della celebre collezione SO si caratterizza per il particolare voulant a perimetro dei cuscini, realizzabili nello stesso colore del letto o a contrasto. Un letto che rappresenta una piacevole oasi in cui rifugiarsi dal caotico mondo esterno.