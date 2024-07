Profumiamo presenta NEBBIA, l’acqua spray con Vitamina C e Acido Ialuronico

PROFUMIAMO presenta NEBBIA, la nuova acqua spray arricchita con vitamina C e acido ialuronico. Ideale per idratare, illuminare e rimpolpare la pelle, NEBBIA rappresenta il trattamento quotidiano naturale indispensabile per una pelle splendente e protetta dagli agenti inquinanti e dai fattori di stress moderni. Con l’avanzare della primavera, la pelle ha bisogno di un’attenzione particolare per mantenersi idratata e luminosa e NEBBIA risponde perfettamente a queste esigenze, offrendo una combinazione unica di ingredienti che aiutano a preservare la bellezza naturale del viso.

Vitamina C: il segreto per un colorito uniforme e radioso

La vitamina C, potente antiossidante, è l’ingrediente chiave di NEBBIA. Questo straordinario elemento non solo illumina il viso, ma combatte anche le macchie cutanee, donando un colorito uniforme e radioso. In un periodo in cui la pelle è esposta a stress ambientali, la vitamina C si rivela un alleato essenziale per contrastare i danni dell’inquinamento.

Acido ialuronico: ideale per una pelle idratata e rimpolpata

NEBBIA contiene anche l’acido ialuronico, noto per le sue eccezionali proprietà idratanti. Questo ingrediente, capace di trattenere grandi quantità di acqua, assicura una pelle intensamente idratata e visibilmente rimpolpata. Il risultato è un incarnato fresco e levigato, pronto a risplendere nella bella stagione.