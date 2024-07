L’eleganza di tutti i giorni con Conquest green, blue e pink by Longines

La collezione CONQUEST firmata Longines, si arricchisce di nuovi modelli che abbinano eleganza sportiva e robustezza, perfetti per essere indossati tutti i giorni. Disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, colori e materiali, questi orologi sono adatti per ogni occasione. Tutti i nuovi CONQUEST ospitano movimenti meccanici Longines esclusivi dotati di spirale in silicio e di nuovi componenti in materiale amagnetico.

La collezione Conquest, quintessenza dell’audacia e dello spirito creativo, è stata la prima linea di orologi Longines a beneficiare di un nome protetto dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) nel 1954. Nel tempo la collezione si è evoluta in termini di design e tecnologia, senza mai rinunciare al suo spirito originario: un mix di audacia, carattere intramontabile ed eleganza sportiva.

La nuova generazione di orologi Conquest presentata nel 2023 si arricchisce quest’anno, in occasione del 70° anniversario della collezione, di nuovi modelli esclusivi per uomo e donna. I nuovi segnatempo sono disponibili in un’ampia gamma di colori, materiali e dimensioni: 30 mm, 34 mm e 38 mm per le versioni tre sfere e 42 mm per i cronografi.

I nuovi modelli 2024 esibiscono una cassa in acciaio o bi-metallica che alterna superfici lucide e satinate, impermeabile fino a 10 bar (100 m) e con fondo cassa trasparente a vite.

I modelli ospitano movimenti meccanici a carica automatica Longines esclusivi, con spirale in silicio e nuovi componenti in materiale amagnetico.

Il quadrante sobrio ed elegante è impreziosito da una finitura esterna azzurrata che conferisce vivacità e intensità al suo colore ed è scandito da undici indici argentati applicati e da una finestrella della data a ore 6. Gli indici a ore 3, 9 e 12 e le lancette delle ore e dei minuti rodiate e lucide, rivestiti di Super-LumiNova®, garantiscono una leggibilità ottimale di giorno e al buio. La versione di 34 mm di diametro è disponibile anche in altri colori ed esibisce una cassa in acciaio, con o senza diamanti, oppure bimetallica, una coiffe in oro rosa sulla lunetta

e una corona in oro rosa. Completano questi orologi comodi e versatili i bracciali in acciaio inossidabile chiusi da un fermaglio déployant con triplo sistema di sicurezza oppure, a scelta, i cinturini in caucciù colorato con motivo a clessidra e fermaglio déployant con doppio sistema di e microregolazione.

Di giorno come di sera, con le sneaker o le décolleté, questi modelli si adattano a qualsiasi impegno della vita quotidiana.

Per adattarsi a ogni polso, il modello Conquest tre sfere è disponibile anche con nuove casse in acciaio o acciaio con diamanti nei diametri di 30 mm e 38 mm. La variante di 30 mm esibisce quadranti argentati soleil e indici dorati, ma anche quadranti nei colori blu soleil o verde soleil, o in madreperla bianca con diamanti agli indici. I quadranti della variante 38 mm sono di colore argentato, verde, blu, nero o champagne, sempre soleil.

Anche il cronografo di 42 mm di diametro si arricchisce con il lancio di nuove varianti di quadranti opachi argentati. I piccoli secondi a ore 3 e i contatori a ore 6 e 9, di colore blu o verde, sono abbinati alla lunetta tachimetrica in ceramica. Questi modelli, così come la declinazione color champagne lanciata nel 2023, sono proposti con nuovi cinturini in caucciù blu, verde o nero con motivi a clessidra, abbinati al quadrante, e sono disponibili anche con bracciale in acciaio inossidabile.