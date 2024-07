Il Gruppo Gabel è pronto per l’estate 2024

Anche quest’estate il Gruppo Gabel offre un’esclusiva proposta di teli mare, l’accessorio indispensabile per le giornate di relax in spiaggia o in piscina, ma anche per godere del fresco della montagna, distesi su un prato verde. Leggeri e compattabili, i teli mare e i fouta del Gruppo industriale comasco sono realizzati in jacquard tinto in filo, per garantire non solo un’asciugatura efficace ma anche tonalità intense dopo i lavaggi.

L’espressione di questi prodotti unisce la tradizione italiana con un design moderno e giocoso, offrendo il complemento perfetto per delle vacanze all’insegna del colore e della qualità. Come tutti i prodotti del Gruppo Gabel anche questi teli mare sono 100% Made in Italy e certificati STeP by OEKO-TEX.

Perfetta da sfoggiare, la collezione Summertime di Gabel1957, si distingue per la sua offerta dal concept esotico e dalle texture vibranti. Realizzati in 100% puro cotone di altissima qualità e impreziositi da frange decorative fatte a mano, questi teli mare offrono quattro stampe uniche, create ad hoc per farci sognare sotto l’ombrellone: 4 i disegni proposti quest’anno, Copacabana (foto di apertura), Praia, Tahiti e Pois.

Le fantasie giocose, con motivi geometrici e raffigurazioni naturali, evocano paesaggi tropicali e atmosfere estive, rappresentate su morbidi tessuti in monospugna. Oltre a garantire benessere e comfort, i teli mare Summertime, sono facili da trasportare grazie alla qualità dei tessuti, rendendoli ideali sia per una giornata di relax sulla spiaggia che per una sessione in palestra.

La collezione GABEL X KEN SCOTT, presenta altre quattro straordinarie proposte per il mondo mare: Kiki, KS Righe, Fiorini e Portofino. Questi teli riprendono le grafiche del celebre artista americano avanguardista e rivoluzionario. I tratti distintivi della linea sono i colori accesi, gli accostamenti inaspettati e i motivi floreali giocosi, capaci di infondere un senso di allegria e originalità.

Summertime e GABEL X KEN SCOTT sono pensate per tutti gli italiani che desiderano vivere un’estate all’insegna dello stile e del comfort, l’ampia varietà di design e colori rendono ogni telo mare un accessorio irrinunciabile per le vacanze.