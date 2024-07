I solari Viso & Corpo di Mediterranea sono stati ideati per soddisfare l’esigenza di ognuno. Infatti, il brand mette a disposizione del consumatore fattori di protezione e texture diverse. Qualche esempio?

EMULSIONE VISO & CORPO

Per un’abbronzatura omogenea e naturale, in assoluta sicurezza. Garantisce una protezione UV ad ampio spettro (UVA-UVB e UVA lunghi) e contrasta l’invecchiamento cutaneo nel rispetto dell’ambiente e della pelle.

La formula, reef-friendly, resistente all’acqua e studiata per un effetto antisabbia, contiene:

zucchero idratante da biofermentazione: derivato 100% naturale, aiuta a proteggere la pelle dall’aggressione quotidiana degli agenti atmosferici; estratto vegetale da Physalis Angulata (il comune Alchechengi): combatte il Photo-aging e il Thermal-aging aiutando a mantenere la pelle tonica ed elastica; Olio di Crusca di Riso dal potere emolliente, idratante e protettivo contro i raggi solari, favorisce un’abbronzatura sicura e previene l’invecchiamento cutaneo; Vitamina E, grazie alla sua azione antiossidante contrasta la formazione di radicali liberi; Olio di Oliva dalle proprietà nutrienti ed emollienti per la pelle; Filtri UVA-UVB e UVA lunghi.

Questa emulsione è disponibile in diverse versioni:

SPF 50 (per le prime esposizioni, in caso di sole intenso, per le pelli chiare e delicate) – tubo airless 125ml

SPF 30 (per le prime esposizioni) – tubo airless 125ml

SPF 15 (pelli scure e già abbronzate) – tubo airless 125ml

STICK VISO E CORPO SPF 50+ 9ml

Stick solare protezione molto alta che garantisce un’efficace protezione contro i raggi UVA e UVB contrastando il foto-invecchiamento. Ideale per le zone più sensibili del viso e del corpo, come labbra, cicatrici, nei.

Nella formula: squalene idratante, Vitamina E antiossidante, Burro di Karitè nutriente.

SPRAY INVISIBILE CORPO

Un film protettivo invisibile che non lascia alcun residuo, texture asciutta e non unta, si assorbe rapidamente senza necessità di massaggio. Protezione efficace e duratura dai raggi UVA/UVB/IR ocean friendly. La texture secca e non grassa evita il fastidioso attaccarsi della sabbia sulla pelle. Non appiccica e non si attacca ai peli e per questo è particolarmente adatta anche agli uomini. Nella formula: olio di crusca di riso dal potere emolliente, idratante e protettivo contro i raggi solari, favorisce un’abbronzatura sicura e previene l’invecchiamento cutaneo; Vitamina E con azione antiossidante.

Questo spray è disponibile in tre versioni:

SPF 50 (per le prime esposizioni, in caso di sole intenso, per le pelli chiare e delicate) – flacone spray 150ml

SPF 30 (per le prime esposizioni) – flacone spray 150ml

SPF 15 (pelli scure e già abbronzate) – flacone spray 150ml

LATTE SPRAY SPF 50+ Uso dermo-pediatrico flacone 100ml

Un latte spray dalla texture leggera che offre protezione solare molto alta anche alle pelli dei bambini, alle pelli chiare e ipersensibili che necessitano di attenzioni speciali. Non solo è sicuro per la pelle, ma anche rispettoso dell’ambiente grazie a una miscela bilanciata di filtri solari a ridotto impatto ambientale.

Nella formula, prebiotico naturale che mantiene la flora cutanea equilibrata, estratto di aloe lenitivo e idratante e olio di mandorle dalle proprietà emollienti e nutrienti.

E per proteggere i capelli durante l’esposizione al sole…

SPRAY PROTETTIVO CAPELLI flacone 100ml

Spray impalpabile che protegge i capelli dagli effetti nocivi dei raggi UV e altri agenti esterni inaridenti (vento, cloro, salsedine…). Grazie a preziosi ingredienti attivi quali olio di oliva dalle proprietà antiossidanti e idratanti, estratto d’olivo con azione emolliente, estratto bio di arance amare e di mirtillo dalle proprietà remineralizzanti, vitaminiche e rinfrescanti, idrolizzato delle proteine del grano e della seta con azione condizionante, è ideale non solo per proteggere i capelli durante e dopo l’esposizione al sole, ma anche per idratarli, nutrirli e migliorane la pettinabilità. Dalla texture leggera, non unge e profuma i capelli con un mix di note fiorite, aromatiche e marine.

Dopo l’esposizione al sole…

AFTER SUN MASCHERA VISO PROTETTIVA CALMANTE

Un kit di 4 maschere viso in tessuto costituito da fibre di bamboo di origine 100% naturale, biodegradabili e compostabili per regalare alla pelle una sensazione di benessere e protezione.

Ogni maschera è imbevuta con una lozione a base di estratto di alga dorata dalle proprietà lenitive immediate, attivo studiato per aiutare in caso di scottature solari, anche utile nell’idratare e proteggere in profondità la pelle aiutando in caso di piccole imperfezioni causate dal foto-invecchiamento.

AFTER SUN EMULSIONE LENITIVA CORPO tubo da 150ml

Emulsione corpo doposole indicata per tutte le pelli. Idratante e lenitiva, ripristina l’idratazione cutanea dopo un’intensa esposizione solare, valorizza al massimo l’abbronzatura e dona alla pelle sollievo e benessere.

Nella formula: complesso idratante, film molecolare per veicolare eteropolisaccaridi che conferiscono alla pelle idratazione immediata e duratura; principio attivo di origine vegetale (estratto dalle foglie dell’albero Senna Alata) che protegge il DNA cellulare dallo stress ossidativo principalmente causato dai raggi UVA/UVB. Contrasta il foto-invecchiamento prevenendo la formazione di rughe e linee sottili; nuovo complesso vegetale ottenuto dai frutti dell’albero di Carrubo che agisce sul processo della melanogenesi. Intensifica, accelera e prolunga l’abbronzatura, proteggendo la pelle dai raggi UV.