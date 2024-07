Spf Generation: il solare Heliocare 360° pensato per ogni età

Prendere il sole senza le dovute precauzioni è chiaramente un rischio a tutte le età. Ma sotto i raggi chi è maggiormente in pericolo? La risposta non è scontata: se verrebbe da affermare probabilmente i bambini, pare siano invece i Gen Z a dover alzare la guardia contro i raggi UV. Chiaro che, essendo troppo grandi per essere protetti dai genitori ma troppo giovani per preoccuparsi con le dovute precauzioni ai danni futuri, occorre che siano non solo sensibilizzati su come preservare il loro capitale solare, ma anche che siano indirizzati verso SPF a loro immagine e somiglianza.

Importante poi che anche millennials e boomer imparino ad adeguare la suncare non solo al tipo di pelle, ma anche all’età e al danno solare magari già subito. Se infatti a 30 anni per lo più ci si deve preoccupare dei problemi cutanei che potrebbero derivare da una scorretta esposizione solare come rughe, macchie e perdita di elasticità, i Gen X dovrebbero pensare a proteggersi dai danni solari sia a breve che a lungo termine e gli over 50 a rinforzare la pelle, diventata più sottile e fragile, con prodotti ad hoc.

Cosa cercare, dunque, nella protezione solare dagli 0 anni in sù? Cominciamo dai bambini Gen Alpha. I più piccoli rappresentano la fascia più vulnerabile della popolazione. Questo perché, soprattutto nel neonato, i sistemi di difesa non sono ancora perfettamente sviluppati. Indispensabili per loro i solari Heliocare 360° Cantabria Labs, Pediatrics Atopic Lotion Spray SPF 50, la Heliocare 360° Pediatrics Transparent Spray SPF 50 + e Heliocare 360° Pediatrics Stick SPF 50+ che grazie al brevetto Fernblock®, a base di Polypodium leucotomos, offrono una copertura ad ampio spettro contro le radiazioni solari, aiutando a prevenire e a contrastare le scottature e riducono gli effetti dannosi dell’esposizione al sole.

I Gen Z, gli under 25, hanno l’obiettivo di prevenire i danni solari con prodotti dalla texture sensoriale e pratica che invoglia a essere applicata ogni giorno. Per loro è ideale Heliocare 360° Sport Transparent Stick SPF 50+ che garantisce una protezione molto alta dai raggi UVA, UVB, Visibili e Infrarossi e, grazie al suo formato, è comodo da portare ovunque con sé e da applicare anche senza ricorrere all’utilizzo delle mani. Ideale per i più giovani anche Heliocare 360° Water Gel SPF 50+ dalla texture ultraleggera che non brucia gli occhi e che combina una protezione ad ampio spettro, un vero booster idratante e antiossidante, indicato per tutti i tipi di pelle, anche grassa e mista, ottimo anche come base make-up.

Su cosa, invece devono puntare i Millennials? Per loro è il momento di fare un passo avanti nella cura della pelle poiché si potrebbe cominciare a scorgere un aumento delle macchie e la cute potrebbe iniziare a essere più secca e tesa. Per migliorarla l’SPF giusto è Heliocare 360° Invisible Spray SPF 50+, facile da applicare e arricchito anche di attivi come Vitamina C ed E con potere antiossidante ed attività fotoprotettiva e riparatrice. Per il viso, ottimo è Heliocare 360° Pigment Solution Fluid SPF 50+, che aiuta a prevenire e a ridurre l’intensità delle iperpigmentazioni e delle macchie solari, uniformando l’incarnato.

Si può affidare a Heliocare 360° Fluid Cream SPF 50+ la Generazione X delle over 40 dall’effetto fotoprotettore che garantisce ampia copertura grazie alla combinazione più avanzata di filtri fisici e chimici nei confronti delle radiazioni UVB, UVA, visibili e infrarosse IR-A. Mentre la presenza di Fernblock®+ garantisce, inoltre un’azione antiossidante contro i radicali liberi, altre sostanze proteggono dai danni solari. Uno schermo per preservare il capitale di bellezza a tutto tondo.

Infine, i Boomer potranno notare che l’elasticità cutanea è cambiata drasticamente, che le rughe e le linee sottili potrebbero essere più profonde, per cui la crema solare ideale è quella che supporta anche l’idratazione: per il viso allora mai senza Heliocare 360° Age Active Fluid SPF 50 che, offrendo protezione ad ampio spettro, aiuta a prevenire e a contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo indotto dal sole e altri fattori di stress ambientale. Per completare la suncare routine, perfetto Heliocare 360° Airgel SPF 50 dalla texture ultraleggera a rapido assorbimento. I prodotti Heliocare sono in vendita nel canale farmacia.