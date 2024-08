Il progetto denim di Red Capsule x Cigala’s

Due realtà italiane straordinarie hanno avuto l’idea di unire le forze e dare vita, così, a una capsule collection che è un mix armonioso di creatività e know how. La co-lab tra il brand marchigiano esperto di confezione RED CAPSUL, guidato dal giovane Davide Eusepi e prodotto da Progetto Moda (realtà di famiglia con una storia di 30 anni alle spalle, riconosciuta “Azienda Sartoriale Artigiana Artistica”) e i maestri del denim di CIGALA’S, marchio prodotto da Gala Co. di Urbania con oltre 25 anni di esperienza in materia di capi in jeans top quality ha in scaletta, tra le sue “hits” per l’estate, dei piccoli pezzi semplici e geniali.

Del progetto Denim Couture fanno infatti parte anche dei passepartout di dimensioni ridotte ma dalla versatilità stellare e dal glamour inossidabile: due top rivisitati nelle forme, nei volumi, nello stile, ma con un unico punto fermo ovvero il denim 100% di provenienza e qualità italiana.

Gli obiettivi sono puntati prima sulla tela jeans più leggera di un top in cui il denim è intrecciato con il lino: morbido, fresco, con una chiusura a fiocco dietro al collo e schiena nuda. Bello su un paio di jeans a vita bassa o su un pantapalazzo ampio e chiccoso.

Poi sulla tela jeans, quella classica, sostenuta, resistente a tutto, usata per “comporre” un mini gilet cropped dagli orli sagomati, da lasciare aperto sopra un bikini o da abbinare a un’ampia e romantica gonna di tulle.

Con i top di RED CAPSUL x CIGALA’S basta poco per creare outfit estivi da star: saranno anche “little things”, ma hanno il sound perfetto per dare un pazzo ritmo alla tua estate.