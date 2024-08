Eleganza moderna e tradizione artigianale nei nuovi tappeti Degradé di G.T.DESIGN

G.T.DESIGN, brand pioniere del tappeto contemporaneo, presenta Stripes Party, la nuova collezione caratterizzata da una trama leggera e seducente in raffinata fibra di viscosa e dagli eleganti toni degradé, che li rendono senza tempo.

Bande di righe sovrapposte contraddistinguono e mettono in risalto l’effetto sfumato del degradé di Stripes Party, che viene ulteriormente impreziosito dalla trama luminosa e leggera della viscosa. Dal design minimale e affascinante, la collezione è disponibile in tre eleganti tonalità di grigio, verde e magenta. Realizzati artigianalmente su telai tradizionali per garantire una durabilità e una resistenza superiore rispetto ai normali tappeti in viscosa, Stripes Party è personalizzabile fino a una larghezza di quattro metri, anche in forma rotonda, adattandosi a qualsiasi esigenza di spazio.

Grazie alle proprietà scintillanti, alla straordinaria morbidezza della viscosa e alla raffinata gamma di colori, i tappeti della nuova collezione sono la scelta ideale per arricchire zone living o notte, rappresentando un’eccellente fusione tra funzionalità e stile.

Deanna Comellini, founder e art director del brand, ha da sempre una passione per l’artigianato e i materiali pregiati. Unendo il sapere artigiano, con la sua storia e tecniche secolari, alla progettazione industriale, ha sviluppato la sua idea di “imperfect design”. La sua dedizione alla qualità e al design ha portato l’azienda a creare prodotti unici e atemporali. Questa sinergia tra tradizione e innovazione ha reso G.T.DESIGN un punto di riferimento nel settore del design tessile d’arredo e, con Stripes Party, la produzione del brand si arricchisce continuando a stupire il pubblico con tappeti che incarnano eleganza e modernità.

Perfetti per aggiungere un elemento di colore o creare atmosfere vibranti, questi tappeti versatili si integrano armoniosamente in qualsiasi ambiente, elevando il design degli interni con eleganza e modernità.