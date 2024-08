Al Relais ALMARANTO, quattro spaziose suite tra i vigneti del Monferrato

Il Monferrato evoca spesso un Piemonte bucolico di tempi passati, dove il turismo slow si è sviluppato in modo sapiente e sostenibile, offrendo ancora oggi un senso di privacy e intimità. È proprio in questo Piemonte meno conosciuto e più selvaggio che Alexa Schulte, cuoca tedesca e viaggiatrice esperta, ha realizzato il suo sogno di vita con l’apertura dell’ALMARANTO Boutique Hotel e Relais di 19 camere e 4 suite, dedicato al buon gusto, allo slow travel e al design rispettoso del contesto circostante.

Questa struttura sorge da un antico casale del XVII secolo, un tempo dimora del custode del castello di Calamandrana, circondato da un verde incontaminato. Le quattro esclusive suite raccontano anni di viaggi e amore per il territorio: «Seguendo mio marito Markus per lavoro, ho vissuto per anni in hotel in tutto il mondo, dall’India al Sudafrica, e mi sono lasciata ispirare. Nelle suite, abbiamo voluto integrare elementi di design intelligenti che soddisfano i viaggiatori moderni senza perdere il fascino originale della struttura e la storia locale», spiega Alexa.

Le quattro suite dell’hotel – Almaranto, Terrazza, Giardino e Nocciola – sono tra le più spaziose della regione, frutto della recente ristrutturazione completata nel 2021. Gli interni sono un sapiente mix di pregiati mobili antichi trovati nei mercatini locali, pezzi di design della collezione privata di Alexa ed elementi artigianali progettati su misura per ogni spazio, come letti e armadi in legno. I bagni Geberit, moderni ed eleganti, puntano alla funzionalità e al comfort, con piastrelle di ceramica o in marmo, spesso dotati di vasca idromassaggio.

Ogni suite racconta una storia diversa; chi è alla ricerca di un lusso caratterizzato da silenzio, privacy e spazio, può scegliere tra la suite Almaranto – con 75 m² di spazio living e una terrazza di 100 m² con vista panoramica e jacuzzi – la suite Giardino – con uno spazio outdoor privato, vasca da bagno indipendente ed elementi in velluto verde – la suite Terrazza – su due livelli, con un design femminile caratterizzato dalla testiera in piume di pavone del XIX secolo e con la terrazza di 60 m² – oppure la suite Nocciola – immersa nei noccioleti della proprietà con giardino privato, creando una continuità tra interno ed esterno.

Il tutto è studiato per portare lo sguardo verso il paesaggio circostante; il Relais ALMARANTO, infatti, non dispone di TV. Una scelta voluta per suggerire un soggiorno autentico in sintonia con il territorio, in cui godere del silenzio della natura e staccare completamente.

Una cura e uno stile che si riflettono anche negli spazi comuni dell’hotel: nella palestra con attrezzi in legno, nella reception che è un accogliente salotto domestico, nei bicchieri Riedel e ceramiche fatte a mano del ristorante gourmet ADAGIO, oppure nell’ampia e moderna scuola di cucina, l’accademia ADAGIO. Il design intelligente continua anche negli spazi del ristorante bistro ANIMA a bordo piscina, dove si respira l’aria aperta anche all’interno, grazie a sale che si trasformano in terrazze e giardini.