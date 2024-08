UNIQLO x Comptoir des Cotonniers, Collezione Spring/Summer 2024

UNIQLO annuncia il lancio della collezione Spring/Summer 2024 con Comptoir des Cotonniers. Fondato in Francia nel 1995 e parte del gruppo Fast Retailing dal 2005, Comptoir des Cotonniers si contraddistingue per lo stile francese, l’alta qualità dei capi e le eleganti palette colore. Nella nuova collezione, l’essenza del LifeWear di UNIQLO incontra il design raffinato di Comptoir des Cotonniers, per una completa e autentica espressione del proprio stile personale.

Colori chic che incarnano lo stile casual francese e completi in misto lino per un abbigliamento leggero e confortevole: che si tratti di una breve fuga dalla città o di una lunga vacanza, questi capi sono perfetti per il guardaroba da viaggio.

Comodi capi essenziali in misto lino

La blusa in misto lino combina la freschezza del lino e della viscosa, per un raffinato design a pieghe. L’abito-camicia in misto lino può essere stretto in vita, avvolgendo la silhouette per un look casual o elegante. La giacca “relaxed fit” può essere abbinata a shorts e pantaloni dello stesso materiale. Il maglione con fantasia a righe è arricchito da un bottone sulla spalla sinistra, che aggiunge un tocco divertente ad uno stile lineare.