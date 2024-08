Mabina Gioielli presenta le nuove collezioni Santorini SS24

La collezione Primavera/Estate 2024 di Mabina Gioielli è un racconto variegato che si snoda in più direzioni, con l’eleganza tipica del brand come punto fermo da cui ogni narrazione ha origine. La collezione parte dalla rivisitazione in chiave contemporanea delle nuove tendenze e dei classici intramontabili, per giungere a creazioni in argento discrete e raffinate ma illuminate da pietre colorate e definite da nuovi volumi.

La proposta per la stagione SS2024 passa per gioielli dallo stile raffinato e leggero, lineari ma di grande effetto, per culminare nella collezione di punta: Santorini.

La collezione Santorini è un’ode al colore, alle forme più vistose, alle lavorazioni di grande impatto visivo. I gioielli interpretano infatti le incantevoli sfumature del tramonto e del mare, che hanno reso l’isola dell’Egeo famosa in tutto il mondo e a cui la collezione dedica il suo stesso nome. Mabina le cattura una ad una, racchiudendole nelle quattro parure di cui la collezione Santorini si compone e trasformandole in suggestioni da indossare.

L’azzurro e il rosa, le gradazioni calde e le sfumature fredde tingono i quattro set, diversi per nuance ma ugualmente intensi per fascino, versatilità ed eleganza. Non solo: le grandi gemme utilizzate sono pietre fusion, lavorazione del cristallo di rocca che appare opalescente. Nelle due parure tono su tono nei toni pastello dell’azzurro e del rosa l’alternanza tra elementi cristallini e traslucidi rende la collezione Santorini sontuosa, glamour e di carattere. Ancora una volta il brand può contare sull’interpretazione di Federica Nargi, testimonial ideale per raccontare tutto il bello di queste collezioni.