Come scegliere il fondotinta coprente adatto ad ogni carnagione

Quando scegliamo il make-up adatto a noi possiamo giocare con tantissimi colori, coprente e stili. Ma questo vale per rossetti, ombretti, matite per gli occhi… ma non per il fondotinta che può essere solo della colorazione della nostra pelle. Il fondotinta infatti deve essere una base per il trucco invisibile sul nostro volto anche se scegliamo una coprenza importante.

Potremo scegliere tra una vasta gamma di prodotti, che andremo a scegliere in base alla tipologia della nostra pelle: fondotinta per pelle grassa, normale o secca, fondotinta in polvere, in crema, in mousse, liquidi o in stick, fondotinta coprente per le macchie sul viso o per uniformare l’incarnato. Molte le varietà, ma sempre scegliendo un colore che si vada a mescolare con quello della nostra pelle evitando l’antiestetico effetto mascherone che si discosta dal resto del corpo. Vediamo insieme le regole base per scegliere il fondotinta più adatto a noi.

Il sottotono della pelle

Molto importante è scegliere in base al sottotono della pelle. La tonalità del fondotinta va scelta infatti in base al sottotono della pelle che può essere freddo, caldo o neutro. Mentre il colore della pelle può cambiare in base alla stagione, basti pensare all’estate quando siamo abbronzati, il sottotono resta sempre lo stesso. Se abbiamo una sfumatura calda che tende alla pesca, al giallo o al dorato avremo sempre questa colorazione nonostante lo scurirsi o meno della pelle. Il sottotono freddo tende al rosa, al rosso e al blu. Il neutro seguirà la colorazione dei due sottotoni precedenti insieme. Bisogna quindi conoscere bene la propria tonalità per non sbagliare fondotinta.

Un altro punto importante per la scelta del fondotinta è acquistarne uno fatto al proprio tipo di pelle. Se abbiamo la pelle grassa dobbiamo necessariamente acquistarne uno dedicato per evitare effetti lucidi e bagnati. Stesso vale per la pelle secca o per la pelle mista e normale. Se abbiamo la pelle grassa il fondotinta ci aiuterà ad opacizzare e a controllare la produzione di olio in eccesso. Per la pelle normale è sempre bene scegliere un fondotinta leggero con una finitura opaca che dona un effetto naturale alla pelle.

La pelle secca avrà bisogno di un prodotto idratante che non vada a sedimentarsi nelle pieghe della pelle o a renderla ulteriormente secca. Se vogliamo solo uniformare l’incarnato dovremo scegliere una coprenza leggera. In questo modo si avrà un incarnato sano e fresco, molto naturale.

Quale copertura scegliere?

I fondotinta possono essere leggerissimi o di massima coerenza. La scelta dipende molto dal risultato che vogliamo ottenere. Se la pelle mostra delle macchie o delle imperfezioni, bisognerà scegliere una copertura maggiore che se del giusto colore sembrerà comunque naturale, mascherando i punti da coprire. La scelta del fondotinta con alta coprenza devee ssere fatta molto bene proprio per evitare che si crei una maschera evidente e che invece di coprire le imperfezioni, andrà ad evidenziare un trucco troppo forte. Se la colorazione è perfetta, anche la coprenza non si noterà. Per scegliere il colore, provate sempre un po’ di prodotto sul dorso della mano. In questo modo vi renderete conto se il colore si perde nel vostro e soprattutto sentirete la sua consistenza.