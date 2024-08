Trasformare l’ambiente bagno in zona lavanderia con il lavabo Guru by Arbi Arredobagno

In ambienti domestici dalle dimensioni ridotte, disporre di una zona lavanderia dedicata può essere un lusso non sempre possibile. Per rispondere a questa sfida, è essenziale considerare soluzioni funzionali, progettate per adattarsi alle mutevoli esigenze della vita quotidiana. Un esempio è rappresentato dal lavabo Guru di Arbi Arredobagno che, grazie al suo design intelligente, diventa un prezioso alleato anche nel lavaggio della biancheria.

Dotato di uno scivolo removibile che nasconde una doppia profondità, consente una transizione fluida e senza sforzi tra le sue diverse funzioni. Questa versatilità permette di adattare lo spazio alle proprie necessità, senza compromettere l’estetica dell’arredo.

Il lavabo Guru, realizzato in Ocritech Bianco opaco e disponibile nelle lunghezze 70 o 85 cm, si integra armoniosamente con qualsiasi stile di arredamento, dal classico al moderno, garantendo resistenza e durata nel tempo.

Perfetto per essere inserito in molteplici alternative di arredo proposte da Arbi Arredobagno, presentiamo l’abbinamento con una composizione appartenente alla collezione Fold, che si distingue per la presa maniglia integrata nell’anta inclinata a 45°; caratteristica che, oltre a garantire una maggiore ergonomia della presa, enfatizza l’aspetto moderno e contemporaneo delle configurazioni. Qui, il lavabo Guru 85 è abbinato al mobile sospeso in Laccato Corda opaco: una combinazione che unisce eleganza e funzionalità.

Arbi Arredobagno – azienda sinonimo di competenza progettuale e affidabilità che, all’elevata capacità produttiva unisce una particolare attenzione allo stile e al design – offre così la possibilità di trasformare, con semplicità e al bisogno, la stanza di bagno in lavanderia.

Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre l’azienda nella continua ricerca di un design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria quotidianità arredi originali e totalmente made in Italy.