Le 5 experience dell’estate all’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo

Una food experience davvero originale, come quella di cenare nella stalla dei lama. Se non lo avete ancora fatto l’Hotel Chalet Mirabell è davvero il posto giusto. Qui i lama, curiosi animali coperti di una lanugine dorata e morbida, girano indisturbati nel prato sotto l’hotel e sono presenze silenziose che ispirano tanta simpatia. Su richiesta però è possibile anche cenare con loro.

Nel fienile un tavolo che può ospitare fino a sei persone permette di gustare una cena gourmet con le delizie culinarie tipiche dell’Alto Adige sotto la sguardo attento di questi buffi animali. Un momento culinario insolito e gustoso che regala emozioni inaspettate.

Volete imparare a fare i canederli immersi nel meraviglioso panorama alpino a 1700 mt di quota? Per gli ospiti del Mirabell è facile: basta farsi portare alla Malga Chalet “M”, un angolo di paradiso immerso nel silenzio raggiungibile solo con navetta privata, e affidarsi alle mani esperte, e alla simpatia, di Michael Reiterer, il proprietario, che passo passo guida gli ospiti nella realizzazione di questo buonissimo piatto tradizionale. E tra impasti, risate e buon vino, l’esperienza diventa un viaggio gastronomico davvero da non perdere.

Riservata agli ospiti dell’Hotel la malga può anche essere affittata per 3 o più giorni (da aprile a ottobre) per un esclusivo soggiorno tra natura e tradizione: all’interno un’accogliente “stube” rivestita in legno di cembro con tanto di tipica stufa a legna, camere da letto intime e arredate con gusto, dettagli dallo charme alpino e sauna con vista panoramica; fuori una veranda affacciata sulla natura da cui poter osservare incantati gli animali selvatici, una vasca di larice lunga 5 metri per un rigenerante bagno Kneipp e un barbecue in muratura per divertenti bbq parties (anche con chef privato) a base di grigliate miste, salsicce, insalate di patate, verdure e ottimo pane fatto in casa.

Per godersi l’ultimo bagno rilassante della giornata e ammirare il cielo rosso fuoco al calar del sole non c’è luogo migliore dell’esclusiva sunset pool esterna con vista sulle montagne. Qui ci si può godere il panorama con un delicato sottofondo musicale mentre si sorseggia un ottimo aperitivo preparato dal bartender. Ovviamente immersi nell’acqua tiepida della piscina circondati dalla bellezza della natura e dei boschi di Avelengo.

Circondato da cespugli di lavanda, sassi e libellule, il laghetto balneabile dell’hotel è una vera chicca esclusiva. È il più lungo dell’Alto Adige (25 metri) e contiene acqua proveniente dalla sorgente, trattata in modo naturale. Un bagno in questa vasca di acqua pura e trasparente è davvero rigenerante e prepara al riposo sui lettini prendisole e nelle tante aree relax del giardino.

Non ha nulla a che vedere con il bagno turco o la sauna finlandese ma l’effetto detox è comunque assicurato. Se non avete mai provato la “banya” siberiana questa è l’occasione giusta! Al Mirabell è possibile vivere questa esperienza insolita di antica tradizione russa e sfruttarne tutti i benefici anche una volta tornati a casa. Si tratta di un bagno di vapore (molto caldo) durante il quale il corpo viene “massaggiato” (con molta energia) con rami di foglie secche di betulla o eucalipto (che servono anche per aromatizzare l’ambiente e intensificare il calore e il vapore) seguito da una rigenerante doccia fredda (in Russia ci si tuffa nella neve). Regala uno straordinario effetto detox, una pelle più morbida e priva di impurità, migliora la circolazione del sangue e dona una piacevole sensazione di benessere generale. Due volte la settimana l’appuntamento è in sauna con infusioni e rituali banya dei maestri infusionisti Tamara e Florian.