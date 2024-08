Tonalità e texture di grande fascino per la cucina Lumina di Scavolini

Pulizia formale, flessibilità e ricerca stilistica: queste le caratteristiche di Lumina, la nuova cucina Scavolini, disegnata da Vuesse. Una proposta sofisticata, dalla notevole presenza scenica, che si distingue per l’estrema cura dei dettagli e pensata per chi ama circondarsi di arredi dalla spiccata personalità. Lo studio sulle declinazioni cromatiche ha portato all’introduzione di nuove finiture, disponibili in tre nuance dall’effetto perlato, capaci di esaltare il design moderno e raffinato di ogni composizione. Le ultime varianti colore vanno ad ampliare la gamma dei laccati, lucidi e opachi, e sono disponibili anche per i frontali in vetro, oltre che con estetica canneté: in questo modo è possibile donare ad ogni singolo progetto una chiave di lettura unica e personalizzata.

Dal punto di vista stilistico, elemento caratterizzante del modello è l’anta con taglio a 40° per una maggiore ergonomia della presa, in abbinamento a due tipologie di gola, Round o Flat. Per rispondere, inoltre, a rinnovate esigenze estetiche e funzionali, è stata introdotta la modularità di 75 cm per le basi; questa innovazione rappresenta un’affascinante alternativa alla larghezza standard da 60 cm e consente una maggiore versatilità, ideale per l’inserimento di elettrodomestici a incasso di ultima generazione.

La perfetta combinazione tra funzionalità ed estetica è evidenziata anche dall’elemento a Lamiera forata per i pensili o per gli elementi scorrevoli in appoggio oppure sospesi. L’illuminazione interna e l’effetto vedo-non-vedo della trama, disponibile in due motivi differenti – Round e Linear – esclusiva Scavolini, conferiscono stile e carattere alle composizioni.

Il programma Lumina garantisce libertà compositiva nel realizzare ogni genere di configurazione – in linea, a isola, ad angolo o a penisola – tenendo conto dello spazio a disposizione, ognuna caratterizzata da un tratto estremamente pulito e rigoroso. Inoltre, per valorizzare la continuità tra le proposte della cucina e della zona giorno, la collezione offre soluzioni integrate per dar vita a un ambiente polifunzionale, dove attività operative e relax convivono armoniosamente.