Matcha Tea Mask firmata Masqmai dona un effetto glow

Il portfolio Masqmai si amplia con una nuova referenza skincare ideale per l’estate e perfetta da portare con sé durante le vacanze: la nuova Matcha Tea Mask perfetta per donare sollievo dopo una lunga giornata di sole. In pochi minuti dopo l’applicazione la pelle risulta profondamente idratata, rimpolpata e incredibilmente luminosa.

Matcha Tea Mask è una maschera in hydrogel composta da due pezzi per adattare al meglio il prodotto all’ovale del volto e garantire il massimo del comfort. La formulazione della maschera è composta dal 94% di ingredienti di origine naturale ed è resa unica dalla presenza di attivi riconosciuti per agire come rinnovatori delle cellule e della cute come Centella Asiatica, Aloe Vera e Niacinamide oltre, chiaramente, all’estratto di The Matcha.

Il The Matcha ha infatti una potente azione antiossidante che contrasta i danni del sole sulla pelle ed è ricco di carotene, vitamine e Sali minerali che sono ideali per ripristinare i nutrienti che la cute perde durante la prolungata esposizione solare.

La Matcha Tea Mask è proposta in pack da 4 pezzi.