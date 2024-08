Volley, la prima sneaker firmata Veja

La sneaker Volley prendeva ispirazione dalle scarpe da ginnastica brasiliane degli anni ’70. Oggi dopo vent’anni Veja rilancia il modello Volley.

Tutto è iniziato nel 2005 quando VEJA ha presentato la Volley al Palais de Tokyo, vendendone 5.000 paia. Da quel momento in poi, sempre più modelli sono stati aggiunti, vendendo più di 14 milioni di paia in tutto il mondo.

Entrambi i fondatori del brand brasiliano non avevano nessuna esperienza nell’industria delle sneakers. Hanno raggiunto il successo focalizzandosi su una supply chain equa.

Veja investe nella creazione nella produzione delle sneakers in maniera diversa, con un impatto positivo. La pelle di Veja è più soft e proviene dalle fattorie certificate, 100% organiche, in Uruguay, mentre i lacci sono realizzati in cotone organico e la suola in gomma amazzonica.