Ceramiche Keope per il Versilia Palace Hotel

Con uno splendido affaccio sul mare, e alle spalle il Parco della Versiliana, sorge a Marina di Pietrasanta il Versilia Palace Hotel, un’esclusiva struttura ricettiva a 4 stelle.

In questa cornice da sogno, il trait d’union che identifica tutti gli ambienti, all’insegna dell’eleganza, è una grande attenzione al comfort e al benessere. In tal senso, gli ospiti possono godere di una piacevole pausa relax anche nelle piscine outdoor, per la cui pavimentazione è stata selezionata la serie Chorus di Ceramiche Keope.

Proposta effetto pietra dall’appeal nordico, Chorus, con i suoi toni armoniosi e discreti, si presenta come la testimonianza ideale del fascino senza tempo della pietra calcarea, per una scelta stilistica mai convenzionale. Inedite variazioni grafiche prendono vita dall’alternanza e combinazione di punti, venature e striature, rendendo la pietra riconoscibile e donando una cifra inconfondibile alla collezione. Declinata in 6 formati e 4 delicate miscele di colore, Chorus è capace di conferire nuovo ritmo agli ambienti.

Per questo progetto, in particolare, è stata selezionata la nuance più calda della palette, Beige, declinata nel formato 60x60cm, in finitura R11 e spessore 20mm. Con le sue affascinanti irregolarità dona eleganza e profondità cromatica alla superficie delle piscine esterne, garantendo al contempo eccellenti performance tecniche.

Per la realizzazione di pavimenti outdoor, infatti, la scelta migliore è il grès porcellanato spessore 20mm, che resiste agli agenti atmosferici e all’usura. Le piastrelle sono perfette per i pavimenti esterni grazie alla loro resistenza all’umidità e a un’impareggiabile durabilità. Il fattore R11, inoltre, incide positivamente sull’aspetto della sicurezza, assicurando elevate proprietà antiscivolo.

Con il Versilia Palace Hotel, Ceramiche Keope mette in luce ancora una volta l’attenta ricerca progettuale che da sempre la contraddistingue, nonché la consolidata expertise nella realizzazione di progetti d’arredo in e out, con un focus privilegiato per gli spazi outdoor. Sintesi equilibrata di ispirazioni naturali, la serie Chorus contribuisce a connotare in modo distintivo l’area piscina della struttura, grazie alla profondità cromatica di una superficie animata da sapienti giochi grafici.