Maison Guerlain premiata da Perfume Extraordinaire per Tobacco Honey

Maison Guerlain festeggia il premio “Perfume Extraordinaire” conferitole da The Fragrance Foundation per Tobacco Honey. Il prestigioso riconoscimento premia l’artigianalità, la bellezza estetica e la persistenza della fragranza.

Tobacco Honey è una creazione de L’Art & La Matière, preziosa collezione di Haute Parfumerie della Maison. Con questo capolavoro Guerlain rende omaggio a un ingrediente misterioso e poco conosciuto nel mondo della profumeria: il tabacco. Il tabacco grezzo si presenta sensuale in un accordo e, accostato al miele, svela le sue sfaccettature più affascinanti.

“Da tempo desideravo abbinare il miele al tabacco. Si tratta di due materie prime contrastanti, ma insieme creano una bellissima opera d’arte”, ha dichiarato Delphine Jelk, Guerlain Perfumer and Creative Director. “Siamo profondamente onorati che questa creazione sia stata riconosciuta da The Fragrance Foundation”.

The Fragrance Foundation è la principale istituzione del settore in termini di esperienza, innovazione e formazione, dedita a promuovere nel mondo l’arte del profumo. Ogni anno, i The Fragrance Foundation Awards premiano i vincitori per i loro risultati, l’innovazione e l’eccellenza nel settore delle fragranze.