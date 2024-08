Le molteplici sfaccettature del Riviera by Baume & Mercier

La Maison Baume & Mercier ha presentato i nuovi modelli della Collezione Riviera in omaggio alle diverse sfaccettature della Costa Azzurra, fonte d’ispirazione della linea. Illustrando il savoir-faire estetico e orologiero della Maison, evocano gli elementi fondamentali e la leggendaria art de vivre della regione: il mare, la montagna, il cielo, l’architettura essenziale delle ville moderne e le notti di festa.

La Maison incarna un lusso moderno senza ostentazione, connotato da un minimalismo chic in grado di superare il tempo e da una perenne eccellenza tecnica. I suoi segnatempo dal lusso discreto la rendono complice ideale di tutti gli appassionati di orologi e di tutte le occasioni, testimone degli eventi più significativi della vita. Fedele alla sua tradizione di Maison legata ai momenti da celebrare, rappresenta in questa veste la quintessenza di una prima esperienza con l’orologeria svizzera. Ben più di un semplice brand di orologi, Baume & Mercier riflette uno stile di vita, un’allure chic e disinvolta che privilegia la naturale raffinatezza, i materiali pregiati, la raffinata fattura e il comfort.

La collezione Riviera reca in sé in grande stile questa visione dell’orologeria che permane da quasi 200 anni, eredità della Famiglia Baume. Ha sovvertito i codici orologieri dell’epoca presentando, nel 1973, una cassa con un’inedita lunetta dodecagonale abbinata a un bracciale integrato in metallo a maglie piatte. Si fa notare, si lascia ammirare, ed eccola distinguersi, a distanza di cinquant’anni, sempre con la stessa creatività. Un segnatempo iconico che, indipendentemente dai colori e dalle funzioni, richiama la Riviera francese, località di villeggiatura a cui si ispira: stile, atmosfera, relax, emozione…

Riviera M0A10721: Il Riviera Scheletrato

Un omaggio alla passione di Baume & Mercier per la bellezza e l’eleganza della semplicità, un’ode al savoir-faire della Maison che, fin dalle origini, eccelle nell’accostare forma e funzione. Autentica opera d’arte, il movimento scheletrato consente a chi indossa questa complessa creazione orologiera di ammirarne gli ingranaggi e i ruotismi.

Il Riviera Scheletrato lascia intravedere il meccanismo traforato in una cassa dodecagonale in acciaio inossidabile con finitura lucido-satinata, di 42 mm di diametro e 11,1 mm di spessore. Un vetro zaffiro antigraffio con trattamento antiriflesso su entrambi i lati ne svela ogni dettaglio. Fissata con quattro viti in acciaio-ADLC microsabbiato, la lunetta è in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura soleil. Un anello in alluminio anodizzato nero unisce la lunetta alla carrure. Anch’esso dodecagonale e fissato con quattro viti, il fondello è protetto da un vetro zaffiro e può essere inciso. La corona, di forma ottagonale, è libera e ornata con il logo Phi – scelto da Baume & Mercier come emblema nel 1964 – in rilievo e con una linea nera.

Impreziosito da finiture verticali spazzolate, il quadrante è nero, scheletrato e sfaccettato. La decorazione, fatta di pieni e di vuoti che conferiscono ordine e leggerezza, è sormontata da lancette scheletrate e sfaccettate ossidate nere con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu. Un movimento automatico anima questo segnatempo dal calibro semi-scheletrato, un calibro esclusivo progettato appositamente per Baume & Mercier. La splendida massa oscillante nera è scheletrata espressamente per richiamare le forme geometriche del quadrante. Il movimento offre una riserva di carica di 38 ore e una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora). Vanta un’impermeabilità fino a 10 ATM (circa 100 m).

Il cinturino integrato è in caucciù nero con pattern tela. Intercambiabile, può essere sostituito senza strumenti particolari grazie a un sistema estremamente affidabile e robusto.

La tripla fibbia pieghevole è in acciaio inossidabile con fermaglio di sicurezza e regolazione di facile utilizzo.