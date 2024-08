La nuova collezione Aperitivo di Liu Jo Living

Disegnata da Simone Cagnazzo per Liu Jo Living, la nuova collezione Aperitivo celebra l’arte e la tradizione dell’aperitivo italiano. Composta da due tavolini tondi con struttura in acciaio inossidabile nero, questa collezione è concepita per accompagnare e valorizzare l’atmosfera conviviale fatta di momenti speciali con amici e famiglia.

Questi tavolini sono disponibili in due diverse dimensioni e altezze, offrendo versatilità e adattabilità agli spazi, mentre la struttura essenziale conferisce loro un’eleganza moderna. Il top amovibile in ceramica smaltata, realizzato con maestria artigianale da Federica Bubani, ceramista Faentina, segue la tradizione artigianale della zona.

Le varie cromie scelte per il piatto aggiungono carattere e un tocco di unicità a ciascun tavolino, proprio come gli aperitivi italiani home made. La nuova collezione Aperitivo, autentica espressione del Made in Italy firmato Liu Jo Living, ricorda l’ospitalità, la gioia e la bellezza della cultura italiana. In quest’ottica, Aperitivo di Liu Jo Living non è solo un omaggio al famoso aperitivo italiano, ma anche all’essenza stessa del Made in Italy, grazie al quale tradizione e know how diventano sinonimi di passione e maestria italiane.

La versatilità dei tavolini, pensata nella versione indoor e outdoor, consente di utilizzarli sia in ambienti interni che esterni, dando la possibilità di vivere appieno il lifestyle italiano e l’atmosfera esclusiva di un drink in compagnia ovunque ci si trovi.