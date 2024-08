Queen Bee lipgloss di 2beautiful, piccoli lussi per giovani

2beautiful è una linea di prodotti per la cura della pelle rivolta a un pubblico giovane e unisex, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, attento alle tendenze della cura della pelle in modo naturale o che si affacciano per la prima volta ad un percorso di skincare con prodotti semplici, naturali e altamente performanti. L’immagine del marchio è giocosa, inclusiva, molto visiva. Ogni prodotto è personalizzato con immagini grafiche iconiche e molto colorate che caratterizzano l’intera linea e la rendono unica e riconoscibile.

Una linea completa per la cura della pelle del viso con i prodotti essenziali per una routine di bellezza naturale. Detergenti, burri, sieri, creme, maschere e trattamenti per le labbra per una cura della pelle naturale ed efficace ogni giorno e per tutti i tipi di pelle. Una routine di bellezza ideale che rispetta l’equilibrio naturale della pelle.

Ne è un esempio il Lipgloss, un gloss delicato, studiato per nutrire e proteggere le labbra e mantenerle morbide e idratate. Contiene Cera d’Api dalle spiccate proprietà emollienti e anti-disidratanti.

Inoltre, l’Olio di Ricino è impiegato come agente idratante. Si tratta di un prodotto versatile che conquista tutti, anche chi non ama vedersi le labbra troppo colorate e chi sposa la filosofia del trucco soft o senza sforzo. Se poi è arricchito con oli naturali, come nel lipgloss di 2beautiful, le labbra saranno nutrite e levigate come non mai. Tutti i prodotti 2beautiful sono vegan friendly e dermatologicamente testati.