Pasquale Bruni presenta le nuove creazioni dell’iconica collezione Petit Joli

La Maison italiana Pasquale Bruni continua il suo percorso nell’eccellenza della tradizione orafa italiana presentando nuovi gioielli che incarnano l’amore e la femminilità, presentando un ampliamento della sua linea iconica Petit Joli.

Eugenia Bruni, Direttore Creativo della Maison, sceglie nuovamente di trasmettere la sua passione per la vera essenza della natura adottando ancora una volta la luna come musa ispiratrice per creare nuovi capolavori.

La collezione Petit Joli è disegnata per donne dallo spirito libero che rinnovano continuamente la loro energia vitale. Gioielli che esprimono il legame primordiale tra la natura e la donna e assumono colori del cielo, dello spazio e della terra; colori dalla forte personalità e al contempo ricchi di dolcezza espressiva.

Proponendo quattro nuove combinazioni di gemme e Moonstone (Pietra di Luna), vengono nuovamente valorizzate la femminilità e la bellezza della donna attraverso il ruolo della Luna.

Una prima evoluzione relativa alla linea Petit Joli riguarda proprio l’astro, la cui energia viene potenziata quando la pietra lunare, moonstone, incontra la forza delle altre gemme, ovvero onice, agata verde, madreperla e calcedonio rosa.

Questo percorso vitale che collega anima e natura è alla base di tutti i gioielli che compongono la collezione in oro rosa 18 carati con diamanti bianchi e champagne. I gioielli già presenti in collezione prendono così una nuova direzione, l’orecchino diventa pendente, l’anello si impreziosisce di diamanti nel gambo così come la collana, e si aggiungono il nuovo choker e bracciale rigido, anch’essi arricchiti da dettagli di diamanti.

In Petit Joli, design e preziosità non smettono mai di risaltare la propria unicità grazie all’aspetto e al significato delle pietre scelte per affiancare la principale moonstone. L’onice, forza terrena e simbolo di determinazione e coraggio femminile; calcedonio rosa, simile a velluto valorizza l’amore incondizionato e la purezza assoluta della pietra lunare. Madreperla, la sublimazione dell’energia femminile e agata verde, pietra di protezione e rappresentazione della bellezza del creato; gemme che ci invitano a vivere pienamente le emozioni, liberarci e riconnetterci con il sé interiore attraverso la bellezza.

Immersa in questa dimensione idilliaca e spirituale, la collezione Petit Joli, vuole rimandare ad uno spazio etereo ed eterno dove un sentiero immaginario conduce verso l’unicità, con sé stessi e il mondo che ci circonda.

Un’ultima preziosa novità esplode nella linea Petit Joli realizzata totalmente in diamanti con la corniola – pietra della guarigione e simbolo della terra – celata nella parte interiore del gioiello, a contatto con la pelle. Un dettaglio nascosto che fa la differenza, come in tutte le creazioni di Pasquale Bruni che si delineano come oggetti del desiderio da vivere, scoprire e tramandare.