Excalibur Spider Flyback Chronograph Verde Mantis

Principale esponente di un’orologeria ispirata alle auto sportive, Roger Dubuis torna in pista con la terza dinamica edizione dell’Excalibur Spider Flyback Chronograph. È raro trovare una Maison così in sintonia con il mondo delle corse che dia pari importanza all’eccellenza della progettazione, ai materiali innovativi e a colori iconici.

Espressione dell’Hyper Horology™, questo design caratterizzato da una vivace tonalità di verde entra a far parte della squadra dei cronografi Flyback, lanciata nel 2023.

Si tratta di un ulteriore tributo di Roger Dubuis alla storica partnership con Lamborghini Squadra Corse, in lizza per una competizione di altissimo livello quale la Le Mans Daytona Hybrid series. L’espressiva maestria artigianale è arricchita dall’iconico Verde Mantis, una tonalità che è parte del DNA di Lamborghini Squadra Corse fin dall’inizio della sua attività oltre dieci anni fa.

L’approccio di Roger Dubuis al cronografo è tutt’altro che inedito. Monsieur Roger Dubuis, infatti, inserì questa complicazione nel movimento realizzato per conseguire il diploma della scuola di orologeria, movimento anche allora certificato dal Poinçon de Genève e dal Bureaux Suisses de Contrôle Officiel de la Marche des Chronomètres. Naturalmente, al momento della fondazione dell’azienda, nel 1995, il cronografo fu uno dei primi orologi da lui creati. Da allora è parte integrante e simbolo del percorso della Maison. Dopo quasi trent’anni, quel percorso ha condotto ad una quinta generazione di orologi dove know-how ed espressività raggiungono nuove vette.

L’RD780 è un movimento che incarna l’approccio di Roger Dubuis all’alta orologeria. Si tratta di un movimento in grado di reinterpretare la tradizione, attualizzandola con innovazioni di carattere tecnico come quelle che, al momento, sono in attesa di brevetto: il contatore rotante dei minuti a 120° e il sistema frenante SBS. Ogni minuto investito nella sua realizzazione dimostra che l’intero calibro è progettato per indicare e misurare il tempo, esprimendo al contempo una precisa identità estetica.

In perfetto equilibrio con il Verde Mantis, la cassa da 45 mm è realizzata in leggero carbonio grigio con le linee sottili, gli intagli essenziali e la precisa simmetria che rendono famosa la collezione Excalibur Spider. Inoltre, la lunetta in ceramica offre un’elevata resistenza ai graffi ed è un materiale che non si ossida col passare del tempo.

Insieme, il carbonio e la ceramica rappresentano un tributo diretto all’alta tecnologia che contraddistingue le auto sportive. Ma i dettagli di stile di questo modello non finiscono qui. La Lamborghini SC63 si distingue per l’emblematica forma a “Y” dei fari. Per riprodurre questo dettaglio, la barra sul quadrante dell’orologio assume una forma a “Y” ed è ricoperta con Super-LumiNova™, un particolare che ricorda gli splendidi fari delle gare d’auto notturne. Oltre ai pulsanti scheletrati, l’architettura multidimensionale si struttura in una varietà di superfici disposte su livelli diversi con angoli e altezze che creano dinamismo. Tra questi il datario posizionato in basso e la scala tachimetrica fluttuante con il numero 88, omaggio al numero fortunato di Roger Dubuis: l’8. Perfino sul retro il rotore presenta cinque braccia, come i cerchioni delle ruote di una supercar, ed è accentuato dalle linee nette tipiche di Roger Dubuis, altro richiamo alla velocità destinato a dilettare i più appassionati fan del motorsport.

Infine, irresistibile tocco di stile per il polso, questo Flyback Chronograph viene proposto con un cinturino in caucciù Verde Mantis. Rifinito con intagli che creano un maggiore volume, è dotato di un sistema di sgancio rapido che permette di sostituirlo in pochi secondi, per una maggiore versatilità.

Limitato a soli 88 esemplari, il modello Verde Mantis si unisce ad altre due versioni della serie Flyback Chronograph: una in rosso e nero e una verde cachi e arancione. Insieme, questi tre spettacolari esemplari compongono una gamma completa di colori e offrono agli appassionati di auto sportive la possibilità di esprimersi appieno a bordo pista.