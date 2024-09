Ispirato a una combinazione di crema idratante con bronzer, gocce di bronzer e autoabbronzante, il nuovo Sun Kissed Face Gelee Complexion Multitasker di Clinique, ha una texture leggera e senza oli che regala un colorito caldo e sano, dall’aspetto più luminoso. È una soluzione istantanea per il colorito spento.

La formula in gel leggera, infatti, permette di ottenere facilmente un effetto abbronzato su tutto il viso o su zone specifiche. Impalpabile e altamente versatile, può essere utilizzato da solo o miscelato con una crema idratante come Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator. Inoltre, è adatto a tutti tipi di pelle e carnagioni e oftalmologicamente testato.

Modo d’uso:

Applicare sulla pelle pulita e idratata. Lavarsi le mani subito dopo per evitare che restino residui. Per i migliori risultati, consigliamo di miscelare con una crema idratante come Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator. Dosare una piccola quantità di crema idratante sul palmo della mano, premere una piccola quantità – una piccola perla – di Sun-Kissed Face Gelee per un effetto più leggero e una quantità maggiore – due piccole perle – per un effetto più intenso. Se utilizzato da solo, premere una piccola quantità di prodotto sui polpastrelli per cominciare. Stendere sul viso – zigomi, ponte del naso, fronte – per ottenere un look abbronzato naturale.