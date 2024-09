La collezione di gioielli La Croisette di Alviero Martini 1A Classe propone un design esclusivo definito da una geometria unica che incarna il fascino e l’audacia della nota promenade francese. Una linea in acciaio, acciaio IP gold e acciaio IP rose gold composta da collane, bracciali, anelli e orecchini eleganti e glamour.

Geometrie eleganti e glamour per l’intera collezione che gioca con l’innovativo logo Geo Sunrise. Un decoro raffinato che ripete il monogramma 1C creando un elegante disegno geometrico. Declinato come pendente di orecchini e collane, oppure moltiplicato per dare vita a bracciali e anelli, incarna il fascino del celebre lungomare della riviera francese, accompagnato o intervallato da piccoli cristalli e un dettaglio a cuore che custodisce il logo 1A Classe.

L’accostamento, in combinazioni sempre diverse, dell’elemento Geo Sunrise definisce lo stile glamour di ogni singolo gioiello: nella collana lunga il pendente è montato al centro di una catena intervallata da cristalli, sul lato riporta il logo 1A Classe nel dettaglio a cuore. Il girocollo descritto da una catena con maglia a corda in acciaio IP gold monta il pendente Geo Sunrise con cristallo al centro, mentre il logo 1A Classe si ripete nel charm a cuore sul lato.

Il bracciale morbido in acciaio IP gold, ospita sulla catena a corda il pendente Geo Sunrise con dettaglio luminoso e il cuore con logo. Il bracciale bangle e l’anello a fascia rappresentano una vera dichiarazione di stile. L’elemento Geo Sunrise con cristallo si sussegue su tutta la lunghezza creando un nuovo motivo iconico. Il bracciale in acciaio IP gold ripete l’elemento chiave per terminare con i due elementi finali che riportano incisi il logo 1A Classe e il monogramma 1C. Perfettamente abbinato l’anello in acciaio IP gold che moltiplica per quattro volte il nuovo logo.

L’innovativo logo Geo Sunrise, in acciaio IP gold o IP rose gold con cristallo, diventa il centro di un bracciale dal carattere sporty-chic composto da un cinturino in pelle con stampa Geo Map proposto in due varianti di colore, lilla e nude che si chiude con una fibbia ad ardiglione logata.

Gli orecchini della collezione La Croisette di Alviero Martini 1A Classe declinano il motivo centrale della linea in tre varianti. Proposto in acciaio IP gold con cristallo è l’orecchino a bottone, in versione hoop con un insolito pendente al centro in acciaio IP gold e declinato in versione maxi diventa un orecchino scultoreo in acciaio.