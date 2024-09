Chioma luminosa, sana e morbida con Miracle Hair Set di Masqmai

Il benessere dei capelli segue la stagionalità, i prodotti per la cura della chioma vanno modulati in base alle diverse condizioni del meteo, il clima e le necessità periodiche legate alle condizioni quotidiane. Spesso il cambio di stagione influisce negativamente sia sulla salute del cuoio capelluto che sull’aspetto della fibra capillare; è infatti più frequente perdere maggiori quantità di capelli proprio nei mesi di transizione. Masqmai, nato dalla mano di Alice Campello nel 2018, propone due prodotti per la cura dei capelli pensati appositamente per donare luminosità, morbidezza e supportare la resistenza della fibra capillare, oltre che contrastare la caduta dei capelli.

Miracle Hair Set è il duo di referenze, Shampoo e Maschera, per avere una chioma soffice, sana e robusta. Miracle Repair Shampoo 200ml – Nutriente e purificante, contiene biotina per nutrire in profondità e stimolare la crescita dei capelli. La sua formula include anche proteine del pisello per prevenire l’effetto crespo e la rottura dei capelli. Gli oli essenziali di rosmarino, eucalipto e menta piperita purificano profondamente i capelli e l’olio di monoi aggiunge morbidezza e lucentezza. La sua formula è all’92,4% di origine naturale.

Miracle Hair Mask 200ml – Contiene acido ialuronico puro, aloe vera e olio naturale di argan e chia, che idratano in profondità i capelli, migliorando la loro consistenza evitando l’effetto crespo. La formula è all’83.12% di origine naturale. Include anche cheratina e vitamine che ricostruiscono, proteggono e riparano i capelli dai danni esterni.