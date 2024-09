Tempesta Gallery annuncia la nuova esposizione WITHIN OUR SHAPES, curata da Domenico de Chirico, che esplora la complessità e la fluidità del concetto di forma attraverso le opere di Nicolas Pelzer e Tal Regev.

Il percorso espositivo propone una riflessione profonda sul concetto di forma come spazio liminale, un luogo di transito e metamorfosi che esiste tra il reale e l’astratto, l’organico e l’inorganico. In un mondo dove, come teorizzato da Guy Debord, “la vita si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli”, Pelzer e Regev esplorano il rapporto tra la figura e la sua trasformazione, tra il visibile e l’invisibile.

Qui, il senso di sopravvivenza aumentata assume via via un carattere sempre più fluido seppur qualitativamente statico, all’interno di un’organizzazione che non apre ferite nei corpi poiché non incita i senzienti. Così, portandosi intenzionalmente verso i meandri più reconditi dell’ignoto eppur al contempo manifesti di una forma eloquente ma elusiva, lo spazio circostante e quello occupato dall’opera acquisiscono una vibrazione duplice, qui resa bifide da uno studio considerevole da un lato su una tridimensionalità articolata e dall’altro su una bidimensionalità eterea. Ciò che ne consegue è la naturale inversione di marcia che si compie dalla graffiante consistenza materica fino alla cedevolezza evanescente del gesto pittorico, compimenti vicendevolmente delicati e abissali, leggeri e ardui. Ben oltre il concetto di forma definita, il gioco si fa danzante, la linea di demarcazione vacilla tra vaporosità e fisicità, tra l’effluvio del subliminale e lo sberleffo della rivelazione, alla ricerca di un dialogo perenne sullo spazio e nello spazio che possa enunciare ma senza compiersi mai del tutto. Ed è così che nasce questo inedito capitolo espositivo sotto il nome di WITHIN OUR SHAPES. Domenico De Chirico, curatore.