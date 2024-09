GABRIELLE CHANEL presenta L’EAU

Prima di essere il nome di un profumo, GABRIELLE CHANEL è il nome di una donna: Coco Chanel. Una donna che ha lasciato un segno indelebile nella storia cambiando le regole. Una donna libera e appassionata, che decise chi voleva essere. Si tratta di una fragranza fiorita intensa, il manifesto di tutte le donne che esprimono la propria unicità con un linguaggio comune e universale: la scelta e il coraggio di essere sé stesse.

Dopo GABRIELLE CHANEL ESSENCE e l’interpretazione più preziosa GABRIELLE CHANEL PARFUM, Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison CHANEL, presenta una nuova creazione fresca e frizzante: GABRIELLE CHANEL L’EAU. Una fragranza che rivela una nuova sfaccettatura della femminilità: istintiva, spontanea e autentica.

Una composizione floreale fresca e fruttata, costruita attorno a quattro fiori: il gelsomino, esotico e intenso; l’ylang-ylang, dalle note fruttate e luminose; il fiore d’arancio, fresco e frizzante, e la tuberosa di Grasse, ricca e intensamente femminile. Considerato il più seducente di tutti i fiori, la tuberosa di Grasse viene rielaborata in una nuova armonia per accentuarne le sfaccettature verdi e vegetali. Un cuore floreale unico, illuminato da note frizzanti con accenti di frutti rossi che danno alla nuova interpretazione un carattere vibrante.

Racchiusa in un flacone in vetro finissimo, GABRIELLE CHANEL L’EAU svela la fragranza (disponibile in due versione da 100ml e 50ml) in una tonalità rosata di oro beige. “Gabrielle Chanel L’Eau è una composizione floreale illuminata da note frizzanti che rivelano uno slancio incredibilmente fresco”. Olivier Polge.