Tomasella presenta numerose novità per la zona notte

Tomasella continua a distinguersi per la sua capacità di innovare e offrire soluzioni di design concepite per vivere al meglio ogni ambiente domestico, dal living alla camera da letto. Ed è proprio la collezione per la zona notte che si arricchisce di novità: il gruppo notte Theo, il letto e il gruppo notte Bliss. Queste nuove proposte rappresentano un’evoluzione nel modo di concepire questo spazio della casa, con un’attenzione particolare al comfort, alla funzionalità e all’estetica.

Il gruppo notte Theo è un sistema completo pensato per arredare una camera da letto contemporanea. Caratterizzata da linee pulite e moderne, la collezione si presenta come una fusione armoniosa di stile ed ergonomia, garantendo una perfetta sinergia tra forma e funzione.

Comò, cassettiere, comodini, ogni elemento è studiato nei minimi dettagli per offrire il massimo comfort e una perfetta praticità, senza trascurare l’eleganza e il gusto che contraddistinguono le proposte dell’azienda Tomasella.

Cassetti, vani a giorno e geometrie: le soluzioni Theo sono poliedriche e permettono di personalizzare l’ambiente rendendolo un vero e proprio sistema notte, unico e confortevole.

La nuova collezione Bliss nasce per una camera da letto discreta, elegante e contemporanea. Bliss è un sistema completo per la zona notte che si compone di letto, comò e comodini e che si distingue per le sue linee rigorose che creano un total look perfettamente coordinato.

La particolarità di Bliss è la lavorazione dell’inserto verticale con effetto canettè, un dettaglio che caratterizza l’intera collezione e la rende raffinata.

Il letto Bliss con struttura in legno ha la testiera contraddistinta da un pannello imbottito che può essere rivestito in tessuto, pelle ed ecopelle per un comfort e un’estetica personalizzati.