Grand Seiko Collezione Sport presenta un inedito segnatempo con movimento Hi-Beat

Rimanendo fedele alla sua filosofia, Grand Seiko esprime nelle sue creazioni il legame con la natura e l’inesorabilità del tempo espressa anche attraverso il nuovo claim ALIVE IN TIME. Non limitarsi a raccontare il tempo, ma viverlo.

In alcune valli montane, d’estate, il verde degli alberi e delle foglie incontra il bianco della neve rimasta, armonizzandosi splendidamente in uno scenario rinfrescante. I giapponesi chiamano queste valli innevate “Sekkei”, un paesaggio incantevole che offre una splendida ispirazione al nuovo orologio.

Il Grand Seiko SBGJ277 si unisce alla Collezione Sport, come parte della linea “Triple Time Zone”. Questo orologio in acciaio inossidabile, impermeabile fino a 20 bar, deve il suo design distintivo alla corona a vite posizionata a ore 4 e alla lunetta bidirezionale bicolore. Alimentato dal calibro Hi-Beat 36000 9S86, presenta una complicazione GMT e permette quindi di tenere traccia un secondo fuso orario attraverso un’apposita lancetta, che agisce con il rehaut e la lunetta con scala graduata di 24 ore. Inoltre, la lunetta girevole consente di visualizzare contemporaneamente l’ora di un terzo fuso orario separato.

Per evocare il paesaggio specifico di Sekkei, ovvero delle valli montane innevate, gli artigiani del Grand Seiko Studio Shizukuishi hanno dotato questo segnatempo di un quadrante bianco, fresco, decorato con un motivo leggero, in contrasto con i dettagli di un verde intenso che caratterizzano la lancetta GMT, il rehaut e parte della lunetta. Per garantire la massima leggibilità dell’ora in qualsiasi condizione di luce, le lancette, gli indici delle ore e la parte bianca della lunetta insieme ai relativi riferimenti, sono rivestiti di LumiBrite.