Biofficina Toscana presenta Gel Gambe Leggere con Eucalipto Bio Toscano

Il potere rinfrescante dell’eucalipto bio toscano, in forma di idrolato, e del mentolo, per gambe stanche e provate dal caldo si chiama Gel Gambe Leggere e lo propone Biofficina Toscana.

Si tratta di un gel (formato 150ml) morbido e setoso ad azione defaticante-idratante, pensato per il benessere delle gambe. Con idrolato di eucalipto bio toscano e mentolo ad effetto rinfrescante uniti a fattori di idratazione naturale, è ideale per la cura delle gambe stanche e pesanti a cui dona sollievo e leggerezza. È ideale applicarlo con un massaggio dopo lo sport, una giornata di lavoro, in periodi particolarmente caldi per contrastare affaticamento e pesantezza. Si assorbe facilmente, lasciando la pelle morbida, liscia, con un balsamico tocco di freschezza naturale.