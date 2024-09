Carl Hansen & Son amplia la collezione Sideways con Lounge Chair e Coffee Table

La collaborazione di Carl Hansen & Son con Rikke Frost è iniziata nel 2020 con il divano asimmetrico Sideways Sofa, seguito dalla lampada Petal e dallo sgabello Sideways Footstool.

La collezione Sideways comprende ora una lounge chair e un coffee table che si distinguono per i loro materiali classici caratterizzati da un design moderno e dalle linee arrotondate, che li rende adatti sia a contesti pubblici che a quelli privati.

La Sideways Lounge Chair è un’elegante combinazione di legno massello, imbottitura e paper cord naturale. La seduta e lo schienale sono imbottiti in modo tale che il rivestimento rimanga liscio e senza pieghe.

Si tratta di una grande sfida che solo i tappezzieri migliori e più esperti sono in grado di affrontare. Lo schienale della poltrona è rivestito in tessuto paper cord, un elemento di design che conferisce alla lounge chair un senso di leggerezza e la rende esteticamente simile al Sideways Sofa.

Il tavolino rotondo Sideways ha una struttura in legno e un piano reversibile con due diverse superfici in rovere o noce da un lato e in laminato dall’altro. È disponibile anche una versione in marmo italiano.

Il piano del tavolo poggia su raccordi in ottone che creano un elegante contrasto con la struttura in legno. Rikke Frost ha ideato il Sideways Coffee Table con un ripiano per appoggiare il cellulare, l’iPad o il telecomando, in modo da staccare la spina dal mondo social e vivere il presente nel mondo reale.