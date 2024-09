Sisley Paris presenta Supremÿa La Nuit Le Grand Soin Yeux Anti-Âge

Supremÿa La Nuit by Sisley Paris perfeziona la routine notturna e presenta Le Grand Soin Yeux Anti-Âge, per rispondere in maniera ottimale a tutte le problematiche del contorno occhi legate all’età.

La Ricerca Sisley innova, quindi, aggiungendo un’azione a 360 gradi per il contorno occhi e rilancia il ciclo di rigenerazione di questa delicata zona del viso grazie al Complexe Régénération Fondamentale. Un’azione notturna completa, in aggiunta a quella diurna, consente di agire su tutte le dimensioni e di contrastare contemporaneamente: la ptosi, le rughe del contorno occhi, le borse, le occhiaie, occhiaie strutturali, perdita di tonicità, borse acquose, occhiaie vascolari, rughe e linee sottili, borse lipidiche, occhiaie pigmentate e occhiaie miste.

Le Grand Soin Yeux Anti-Âge è stato al centro di lavori di ricerca e innovazione avanzati, dedicati a questi problemi specifici:

Per stimolare il ciclo di rigenerazione notturna del contorno occhi

Il contorno occhi è la prima area del viso a essere segnata dal tempo, a causa del derma particolarmente sottile, diventando più povero di fibre di collagene e di elastina. Con il passare degli anni, la pelle di questa zona sensibile fatica sempre più a rigenerarsi, anche dopo una buona notte di sonno. L’esigenza di ottimizzare la rigenerazione profonda anti-età del contorno occhi è quindi fondamentale: per questo la Ricerca Sisley ha ritenuto essenziale aggiungere a Le Grand Soin Yeux Anti-Âge il Complexe Régénération Fondamentale, fil rouge di tutti i Grands Soins Supremÿa.

I Laboratori Sisley hanno abbinato tre risposte mirate alle tre fasi chiave del ciclo notturno, durante le quali si attivano specifici meccanismi cutanei.

RISINCRONIZZARE i meccanismi notturni, COMPENSARE i danni della giornata, DETOSSINARE.

Risincronizzare i meccanismi notturni

La Ricerca Sisley ha rivelato un nuovo importante fattore che contribuisce ad accelerare l’invecchiamento del contorno occhi: la riduzione della produzione di melatonina. Il mediatore del sonno aiuta a rallentare l’invecchiamento del contorno occhi, proprio come quello del resto del viso. Tuttavia la produzione di melatonina diminuisce con l’età e con un sonno di scarsa qualità. È quindi necessario contribuire a stimolare la produzione di melatonina, sintetizzata dal cervello, ma anche dalla pelle, affinché possa tornare a svolgere il suo ruolo cruciale di starter per innescare i meccanismi di rigenerazione notturna della pelle.

Compensare i danni della giornata

L’obiettivo è concedere alle cellule il tempo necessario per ripararsi adeguatamente, prima di duplicarsi, stimolando la produzione di “proteine della giovinezza”: le sirtuine. Attivate al momento più opportuno, promuovono la longevità cellulare, consentendo una rigenerazione di migliore qualità.

Detossinare cellule e tessuti

È inoltre fondamentale favorire i naturali processi di autopulizia della pelle, per eliminare alcune scorie cutanee che si sono accumulate durante il giorno e che rischiano di ostacolare il corretto funzionamento dei meccanismi di rigenerazione, una volta calata la notte. Viene così favorita una rigenerazione cellulare ottimale, aprendo la strada a una migliore qualità della pelle.

L’arte della formulazione dei Laboratori Sisley si traduce in una texture sorprendentemente fine, che si fonde con il contorno occhi per facilitarne il massaggio. La prima impressione è quella di un effetto freschezza che rilassa immediatamente lo sguardo dopo lo stress della giornata.

Fin dall’applicazione, si avverte un’immediata sensazione “liftante”, grazie all’effetto tensore. Rughe e linee sottili sono levigate. Le palpebre sono più toniche. Occhiaie e borse sono attenuate. Al risveglio, il contorno occhi è più luminoso, libero dai segni del tempo e della stanchezza. Notte dopo notte, lo sguardo ritrova un aspetto più giovane.

Un esclusivo accessorio per il massaggio in zamac

Completato da una routine in diverse fasi per defaticare, levigare, liftare e stimolare il contorno occhi, l’esclusivo accessorio per il massaggio in zamac è stato appositamente sviluppato da uno specialista dei protocolli di trattamento della Maison Sisley.

Le quattro parti dell’oggetto sono state progettate per agire su aree diverse e mirate del contorno occhi. La complessità del design lascia comunque ampio spazio all’uso intuitivo. La routine, da eseguire ogni sera al momento dell’applicazione del trattamento (subito dopo aver steso la texture sulla pelle), sostiene l’efficacia del prodotto in tutte le sue dimensioni.

E ancora, Sisley Paris propone un packaging ecoresponsabile. Infatti, in linea con l’identità visiva dei flaconi della Collezione Supremÿa, il vasetto de Le Grand Soin Yeux Anti-âge è disponibile anche nella versione ricaricabile.

La notte, il momento perfetto per attivare tutto il potere rigenerante della pelle. E i Grands Soins Supremÿa compensano di notte i danni subiti dalla pelle durante la giornata, preparandola a contrastare le aggressioni del giorno successivo. Inoltre, Supremÿa è una linea per ideale per “lei e per lui”.