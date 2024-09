Chanel presenta la nuova fragranza ALLURE HOMME SPORT Superleggera

L’allure è come un movimento acrobatico, una ricerca costante di avventure intense all’ennesima potenza. Nel 2024, Chanel infonde un nuovo lancio alla sua linea emblematica ALLURE HOMME SPORT con una nuova interpretazione in edizione limitata: ALLURE HOMME SPORT Superleggera. Una fragranza rinfrescante dagli accenti boschivi-ambrati. Un concentrato di energia assoluto con un tratto distintivo fortemente simbolico, lavorato a rilievo sul flacone, in colore rosso: Superleggera. Questo emblema di performance ed eccellenza diffonde un impulso quasi imperativo, quello di osare spingere sull’acceleratore, trasformare ogni movimento in un’avventura entusiasmante.

Come uno slancio rinfrescante, la scia olfattiva di ALLURE HOMME SPORT Superleggera si manifesta in note frizzanti e fruttate che esplorano tutta la vitalità del pompelmo. In un gioco di contrasti, queste note agrumate si uniscono a un velo di accenti ambrati-boschivi. Vibranti e decisi, enfatizzano la profondità e la densità di questo cocktail rinvigorente. La potenza delle note muschiate stimola l’intensità di questa alchimia inedita, lavorando costantemente di equilibrio e precisione fino a raggiungere una messa a punto perfetta.

Ispirate ai codici sportivi, le linee scolpite dell’emblematico flacone sono rilavorate in vetro fumé trasparente, mentre il tappo in gomma nera, impreziosito da un anello di metallo firmato CHANEL, nasconde un inserto rosso. Compatto e preciso, il design delinea l’allure sportiva ancora più decisa che permea questa nuova composizione.