Lo specchio Radio House di Vilhelm Lauritzen by Carl Hansen & Son

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) progettò lo specchio Radio House per la Royal Retiring Room della Radio House che fungeva da camera da letto direttamente collegata al palco reale. La Royal Retiring Room è un’opera d’arte a tutto tondo: tutti i suoi mobili sono stati progettati da Lauritzen appositamente per questa stanza.

Knud Erik Hansen, Amministratore delegato e titolare di terza generazione di Carl Hansen & Son, afferma: “Abbiamo iniziato a collaborare con Vilhelm Lauritzen Architects con il lancio della serie Foyer della Radio House nel 2022, ed è stato proprio durante una visita alla Radio House che abbiamo notato lo splendido specchio che si sposa perfettamente con il portfolio di prodotti di design danese di Carl Hansen & Son. Lo specchio non è mai stato disponibile per un pubblico più ampio, quindi siamo entusiasti di aggiungerlo alla nostra collezione”.

Lo specchio è un classico esempio dell’identità di Vilhelm Lauritzen e della Radio House, con il rovere massiccio organico che ne incornicia splendidamente l’immagine. La cornice è assemblata con la massima precisione per garantire la continuità delle venature. La superficie viene delicatamente levigata a mano per ottenere una finitura completa.

Anne Møller Sørensen, partner di Vilhelm Lauritzen Architects, dichiara: “Lo specchio Radio House è un mobile a sé stante e molto più di una semplice superficie. C’è qualcosa di barocco nel profilo organico del legno e nel modo in cui incornicia l’immagine. Abbiamo scelto di lanciarlo in rovere per conferirgli un aspetto nordico contemporaneo”.

Lo specchio Radio House è adatto sia per gli ambienti privati che per gli spazi pubblici come teatri, hotel, negozi e aree commerciali in generale.