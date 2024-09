Mediterranea propone una beauty routine corpo per avere la pelle idratata e nutrita

Per un rientro soft dalle vacanze, e per mantenere il summer glow il più a lungo possibile, Mediterranea (progetto Made in Italy) propone una beauty routine per il corpo:

ACTION BODY SCRUB effettoseta

Scrub corpo emolliente a base di sale rosa e oli pregiati per un’azione esfoliante profonda, ma delicata. Indicato per tutte le pelli, favorisce l’eliminazione delle cellule morte e fornisce nutrimento e idratazione. Da utilizzare con costanza 1 volta alla settimana.

Nella formula: Sale rosa dell’Himalaya e Sali di Magnesio: con il loro effetto meccanico consentono una delicata rimozione delle cellule morte. Olio di Laminaria digitata: appartiene al gruppo delle macroalghe, classificata come alga bruna, conosciuta e apprezzata per il suo elevato contenuto di sali minerali e vitamine e, in particolare, di iodio. Ricco di carotenoidi e fitosteroli con azione idratante, acidi grassi in combinazione con fosfolipidi sono coinvolti nel rinnovamento cellulare. Olio di vinaccioli: ricco di acido linoleico ha preziose proprietà antiossidanti. Olio di oliva: idratante, emolliente e nutriente, protegge naturalmente la pelle. Vitamina E: antiossidante per eccellenza, contrasta la formazione dei radicali liberi.

ACTION BODY crema corpo idratante

Un trattamento corpo super avvolgente ad azione idratante, levigante e rassodante grazie ad un mix di attivi naturali al 91%. Ideale come trattamento dopo il bagno o la doccia, il suo profumo leggermente agrumato regala energia e buonumore. La formula è ricca di oli e burri vegetali, la texture morbida si massaggia e si assorbe velocemente sulla pelle, lasciandola setosa al tatto e perfettamente nutrita.

Nella formula: Burro di karité, concentrato di vitamina A, E e D; Olio di baobab: nutriente e ristrutturante; Burro di avocado: rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata, rinforzandola; Olio di mandorla: idrata la pelle in profondità; Bisabololo ed estratto di zenzero: un complesso che aiuta a lenire i rossori della pelle inibendo i processi infiammatori; Olio d’oliva: ha proprietà antiossidanti, anti radicaliche e anti-age.