Dorvan presenta un divano modulare dall’allure vintage ispirata agli anni ‘70

Un divano modulare dall’allure vintage ispirata agli anni ‘70: Dorvan è l’ultimo prodotto dei designer Matteo Thun & Antonio Rodriguez per la nuova collezione di Désirée.

Interpretato in una chiave contemporanea, il Dorvan è concepito per essere assemblato in composizioni lineari, angolari o a isola, puntando su linee morbide e arrotondate che ne evidenziano la dolcezza delle forme. Al divano si accompagna il tavolino, sempre progettato dal duo, che per linee morbide e arrotondate richiama la collezione di sedute imbottite della stessa serie.

Dorvan invita ad accomodarsi in modi molto diversi. Una simile realizzazione ha in sé due prerogative: l’agevole manutenzione – data dal fatto che è tutto molto semplice da montare, smontare e sfoderare – e la sostenibilità in quanto ogni materiale, splendido esteticamente e al tatto, può essere separato facilmente, smaltito o recuperato a fine vita.

Ognuna delle infinite composizioni possibili cela in sé un’estetica sofisticata ed essenziale. Un design delicato che non segue i trend del momento, ma che essendo bello e armonioso di per sé non passerà mai di moda.