Faaborg Chair di Carl Hansen & Son compie 110 anni

Nata più di un secolo fa, con il suo design estremamente lineare e la sua compattezza strutturale la Faaborg Chair di Carl Hansen & Son è diventata il primo grande classico del design moderno danese.

Da 110 anni la Faaborg Chair celebra l’eleganza del design danese, entrando a far parte di una storia senza tempo!

Progettata appositamente da Kaare Klint nel 1914 per l’esposizione del Museo Faaborg, da allora la sedia è entrata nella collezione permanente del museo.

Caratterizzata da gambe snelle, che si assottigliano verso la base, e da uno schienale ricurvo che crea un bracciolo avvolgente per chi si siede, la Faaborg Chair risponde oggi, perfettamente, alla sua funzione d’origine, quella di permettere ai visitatori di studiare più da vicino le opere d’arte esposte nel museo.

La seduta, originariamente, era realizzata totalmente in rattan francese, fino a quando, nel 1964, si è deciso di utilizzare pelle e tessuto per ottenere un maggiore comfort. I lati e lo schienale sono ancora oggi in rattan francese intrecciato a mano e per realizzare una sola sedia, un artigiano esperto impiega più di 12 ore!